拿到疫苗接種卡是責任 嘉市幼教員接種疫苗準備托育

嘉義市幼兒園及兒童課後照顧中心教職員共942人，昨起開始施打疫苗，首日西區部立嘉義醫院全數施打完畢，另東區嘉義基督教醫院將分3天完成施打，市長黃敏惠強調，幼兒托育是許多上班家長迫切需求，教職員施打後，中央月底若解封幼兒園、開放幼兒托育招生，將是對幼兒最佳健康保障。

黃敏惠表示，上月就呼籲中央應研議在暑假期間讓學校教職員儘早接種疫苗，教職員完成接種，是對學生、幼兒第一層保護，即可在安全前提下，讓教育回歸常態，感謝中央聽到我們的心聲，撥補疫苗提供給公私立幼兒園及課後照顧中心教職人員優先接種。

陽光幼兒園園長張碧紐表示，自疫情爆發以來，所有幼教人員都期待接種疫苗，家長與孩子都非常期待復課，老師們接種疫苗有免疫力後，能讓幼兒園的寶貝們有個優質的學習環境。

「拿到疫苗接種卡是責任！」育人國小附設幼兒園主任羅玉菱也說，工作上必須需要照顧年紀較小的孩子，自己的保護力不夠，就無法提供安全的環境給孩子，接種疫苗後有抗體的教職員，即可成為家長後盾，給孩子最優質安全環境。