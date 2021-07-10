快訊

海地總統遇刺／兇嫌來自4家傭兵公司 聽命於「Mike」

台灣飛上海同一航班 篩出2例新冠確診者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南瓜精靈廣場、柯爾鴨下周見客 故宮南院園區微解封

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院13日起恢復開園開館，休園期間，院方完成全新「南瓜精靈廣場」。圖／故宮南院提供
故宮南院13日起恢復開園開館，休園期間，院方完成全新「南瓜精靈廣場」。圖／故宮南院提供

配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，故宮南院13日起恢復開園開館，入園人數以500人為上限；休園期間，院方完成全新「南瓜精靈廣場」，還有在湖畔飼養新成員，4隻可愛的柯爾鴨（Call duck）」，新廣場、可愛鴨鴨等著見客。

「南瓜精靈」是國際級藝術家草間彌生的作品，草間說，希望這件作品有無限的想像，但因設置在小土丘上可及性較低，遊客常錯過欣賞作品，故宮南院為方便遊客親近草間彌生創作，辦理廣場平台工程，2月動工、6月完工。

另，南院在下湖旁生態池，飼養有人捐贈的4隻可愛寵物鴨「柯爾鴨」，萌樣可愛，等到休園結束重新開放見客。南院處長彭子程說，重新開園時，歡迎來看可愛的柯爾鴨（Call duck）」，這4隻白色寵物鴨來自捐贈，每隻1、2萬元，由員工飼養照料。

柯爾鴨也叫「小叫鴨」，出現在日本動漫「神奇寶貝」中，這種鴨子長不大，被稱為鴨界「愛馬仕」，柯爾鴨壽命可以活4至12年，陪伴主人時間比較長。

柯爾鴨主要生活在荷蘭，日本、東南亞近年來引種，澳洲也有分支，最初被歐洲獵人利用叫聲誘捕野鴨，小鴨子被形容膚白貌美，胸大屁股圓小鴨子，可療癒人們心情，可愛萌樣增添歡樂。

南院園區管制：開放時間為每天上午5點到晚間7點，戶外遊具暫停使用。各出入口及停車場等處設置實聯制QR code，入園人數以500人為上限，停車數量150台，開車、騎車民眾請由南大門進、南側門出。

故宮南院13日起恢復開園開館，休園期間，院方在湖畔飼養新成員，4隻可愛的柯爾鴨（Call duck）」，可愛鴨鴨等著見客。圖／故宮南院提供
故宮南院13日起恢復開園開館，休園期間，院方在湖畔飼養新成員，4隻可愛的柯爾鴨（Call duck）」，可愛鴨鴨等著見客。圖／故宮南院提供

故宮南院 寵物 草間彌生

延伸閱讀

三級警戒延長卻微解封 蕭敬嚴：2.87級警戒？

餐飲內用微解封不同調 百貨業：各店依地方政府規定

金山景點不解封 線上募集舊照片挺防疫

台大溪頭鳳凰園區13日不解封 尊重鹿谷在地意見

相關新聞

「全台最美公家機關」移民署台南市第一服務站 7月12日搬新家

原移民署台南市第一服務站廳舍擁有城堡式外觀，自2007年成立以來就享有「全台最美公家機關」美譽，因廳舍租約到期，下周一（...

蘇揆出手 南市建全國首座冷鏈物流中心

行政院長蘇貞昌昨視察台南玉井蒸熱廠，台南市府爭取補助5.6億元成立全國首座農產品冷鏈物流中心（含蒸熱廠設備），蘇揆指示農...

南瓜精靈廣場、柯爾鴨下周見客 故宮南院園區微解封

配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，故宮南院13日起恢復開園開館，入園人數以500人為上限；休園期間，院方完成...

嘉縣多元媒體 引領兒少連結世界

漫長暑假到來，但三級防疫延長，補習班、安親班仍停課，不少學童在長期遠距教學中，失去學習興趣，嘉義縣社會局輔導福池關懷協會...

看不見國土阻漁電發展 農水署允清查

農委會和經濟部選定6縣市共4千多公頃符合漁電共生開發的魚塭作為先行區，其中雲林占700多公頃，最近發現魚塭區暗藏許多「看...

嘉縣公布場館景點防疫管制 表藝中心不開放觀眾入場

中央疫情指揮中心宣布13日微解封，嘉義縣長翁章梁中午在線上直播防疫快報表示，夜市餐飲仍不准內用，餐廳建議外帶不內用，他手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。