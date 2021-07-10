南瓜精靈廣場、柯爾鴨下周見客 故宮南院園區微解封

配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，故宮南院13日起恢復開園開館，入園人數以500人為上限；休園期間，院方完成全新「南瓜精靈廣場」，還有在湖畔飼養新成員，4隻可愛的柯爾鴨（Call duck）」，新廣場、可愛鴨鴨等著見客。

「南瓜精靈」是國際級藝術家草間彌生的作品，草間說，希望這件作品有無限的想像，但因設置在小土丘上可及性較低，遊客常錯過欣賞作品，故宮南院為方便遊客親近草間彌生創作，辦理廣場平台工程，2月動工、6月完工。

另，南院在下湖旁生態池，飼養有人捐贈的4隻可愛寵物鴨「柯爾鴨」，萌樣可愛，等到休園結束重新開放見客。南院處長彭子程說，重新開園時，歡迎來看可愛的柯爾鴨（Call duck）」，這4隻白色寵物鴨來自捐贈，每隻1、2萬元，由員工飼養照料。

柯爾鴨也叫「小叫鴨」，出現在日本動漫「神奇寶貝」中，這種鴨子長不大，被稱為鴨界「愛馬仕」，柯爾鴨壽命可以活4至12年，陪伴主人時間比較長。

柯爾鴨主要生活在荷蘭，日本、東南亞近年來引種，澳洲也有分支，最初被歐洲獵人利用叫聲誘捕野鴨，小鴨子被形容膚白貌美，胸大屁股圓小鴨子，可療癒人們心情，可愛萌樣增添歡樂。