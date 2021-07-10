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「全台最美公家機關」移民署台南市第一服務站 7月12日搬新家

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
「再見城堡！永遠的夥伴」 移民署台南市第一服務站自下周一起喬遷新址。圖／台南市第一服務站提供
「再見城堡！永遠的夥伴」 移民署台南市第一服務站自下周一起喬遷新址。圖／台南市第一服務站提供

移民署台南市第一服務站廳舍擁有城堡式外觀，自2007年成立以來就享有「全台最美公家機關」美譽，因廳舍租約到期，下周一（7月12日）起將喬遷至台南市中西區府前路一段262號（永福路與府前路交叉路口），新址對面即為府城知名景點台南市美術館二館及司法博物館，第一服務站主任林志鴻說，新廳舍將以全新面貌提供更完善服務。

林志鴻表示，原廳舍這座美麗城堡陪伴台南市第一服務站走過14個年頭，也見證參與許多新住民朋友的重要生命歷程，是大家心中永遠的夥伴及最美的回憶。昨天下班時刻，他將設置在城堡的精神立牌移除，下周一起將喬遷新址。

原台南市第一服務站廳舍擁有城堡式外觀，自2007年移民署成立以來就享有「全台最美公家機關」美譽，因廳舍租約到期，考量內部空間有限，站方為提供民眾及外來人口優質洽公環境，在台南市府大力支持與協助下，移撥原中西區福安里活動中心作為台南市第一服務站新廳舍。

經移民署爭取預算，進行耐震結構補強及整修工程後，以嶄新外觀重新呈現。新廳舍計有3個樓層，1樓規畫移民輔導室、愛心接待室及無障礙空間廁所，大門入口處設有愛心鈴，並有專人協助行動不便民眾洽公；2樓為民眾洽公區域及職員辦公室；3樓則建置多功能會議室及教室，作為日後辦理新住民輔導課程或活動使用。

台南市第一服務站下周一起喬遷新址，請洽公新住民、移工及市民朋友留意新址訊息，諮詢電話(06)293-7641，也歡迎於疫情紓緩後到新廳舍參觀，並於「時光迴廊」回憶城堡的美麗丰采。

昨天下班時刻，第一服務站主任林志鴻將設置在城堡的精神立牌移除，下周一起將喬遷新址。圖／台南市第一服務站提供
昨天下班時刻，第一服務站主任林志鴻將設置在城堡的精神立牌移除，下周一起將喬遷新址。圖／台南市第一服務站提供
移民署台南市第一服務站下周一起將喬遷至台南市中西區府前路一段262號（永福路與府前路交叉路口）。圖／台南市第一服務站提供
移民署台南市第一服務站下周一起將喬遷至台南市中西區府前路一段262號（永福路與府前路交叉路口）。圖／台南市第一服務站提供

移民署 新住民

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