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「全台最美公家機關」移民署台南市第一服務站 7月12日搬新家
原移民署台南市第一服務站廳舍擁有城堡式外觀，自2007年成立以來就享有「全台最美公家機關」美譽，因廳舍租約到期，下周一（7月12日）起將喬遷至台南市中西區府前路一段262號（永福路與府前路交叉路口），新址對面即為府城知名景點台南市美術館二館及司法博物館，第一服務站主任林志鴻說，新廳舍將以全新面貌提供更完善服務。
林志鴻表示，原廳舍這座美麗城堡陪伴台南市第一服務站走過14個年頭，也見證參與許多新住民朋友的重要生命歷程，是大家心中永遠的夥伴及最美的回憶。昨天下班時刻，他將設置在城堡的精神立牌移除，下周一起將喬遷新址。
原台南市第一服務站廳舍擁有城堡式外觀，自2007年移民署成立以來就享有「全台最美公家機關」美譽，因廳舍租約到期，考量內部空間有限，站方為提供民眾及外來人口優質洽公環境，在台南市府大力支持與協助下，移撥原中西區福安里活動中心作為台南市第一服務站新廳舍。
經移民署爭取預算，進行耐震結構補強及整修工程後，以嶄新外觀重新呈現。新廳舍計有3個樓層，1樓規畫移民輔導室、愛心接待室及無障礙空間廁所，大門入口處設有愛心鈴，並有專人協助行動不便民眾洽公；2樓為民眾洽公區域及職員辦公室；3樓則建置多功能會議室及教室，作為日後辦理新住民輔導課程或活動使用。
台南市第一服務站下周一起喬遷新址，請洽公新住民、移工及市民朋友留意新址訊息，諮詢電話(06)293-7641，也歡迎於疫情紓緩後到新廳舍參觀，並於「時光迴廊」回憶城堡的美麗丰采。
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