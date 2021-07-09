快訊

疑暗殺海地總統…武裝分子為何闖我使館？ 前大使這樣說

過半縣市仍禁止餐飲內用 「微解封」各縣市整理包一次看

南市車流量假日回升 籲避免不必要移動

中央社 / 台南9日電

台南市區和下台南交流道的車流量已逐漸回升至三級警戒前的水準，微解封在即，除了監測車流、AI智慧防疫，台南市長黃偉哲今天呼籲民眾，人多地方不要去，最好避免不必要外出。

配合疫情三級微解封，黃偉哲表示，針對特定場所13日進行有條件開放，指示加強監測車流狀況，必要時透過網站或警廣等管道隨時發布訊息宣導分流。呼籲民眾在稍微放鬆心情下，也能做好自我防疫管理。

台南市政府交通局長王銘德下午出席線上防疫記者會指出，數據顯示平常日台南市區或是國道南下車流量有微幅增加，但多落在5%以內。值得注意的是，周末假日市區尖峰車流量有大幅回升，比起最低時期每小時1萬1192輛，增加至上週的1萬6163輛，提升44%；國道部份，尖峰車流量也從最低的每小時6553輛至上週的9591輛，提升28%，代表民眾在假日時確實有增加移動。

王銘德表示，為避免微解封可能造成疫情上升，將加強車流監測與管控，若觀察到車流或人流異常，除進行疏導和管制作業外，並同步通知警方注意。

此外，台南市交通場館持續建置AI智慧防疫系統，透過高科技來監測公共運輸場站的人流聚集程度，若發現民眾不戴口罩，會啟動大聲公宣導。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，交通局今天新聞稿表示，「台南市區和下台南交流道的車流量已逐漸回升至3級警戒前水準」，將持續監測車流聚集狀況，風景區、各場館人流的資訊也將隨時更新發布。

疫情 微解封 國道

延伸閱讀

憂台南成破口！「反對內用」聲浪灌臉書 黃偉哲回應了

影／陳其邁「打得快先領疫苗」 黃偉哲：打快打慢一樣重要

鐘點教師紓困超有感！ 南市首波1378人受惠

台南愛文芒果銷日 黃偉哲預估2021年成長100%

相關新聞

嘉縣公布場館景點防疫管制 表藝中心不開放觀眾入場

中央疫情指揮中心宣布13日微解封，嘉義縣長翁章梁中午在線上直播防疫快報表示，夜市餐飲仍不准內用，餐廳建議外帶不內用，他手...

微解封矛盾多添麻煩！ 台南知名餐館：不開放入內用餐

疫情繼續維持3級警戒，但餐飲點可內用，台南市業者反映，員工要分流上班，且採梅花座，又有人數限制，根本不敷成本：加上中式料...

雲林6個夜市申請解封 聞名的古坑綠色隧道市集仍關閉

三級警戒延長至26日，但13日起微解封，雲林縣截至今天中午已有6鄉鎮的6夜市提出營業防疫規劃畫書，請求恢復營業，但雲林人...

微解封悶壞可上山吸口好空氣 劍湖山世界13日開園

休園長達兩個月的劍湖山世界訂於7月13日開園，在家悶壞的人可上山吸一口好空氣，享受溫和陽光，今天園方全面動員作好開園的準...

嘉縣議員批學童午餐食材費偏低 翁章梁：建中央廚房改變

嘉義縣議員何子凡上午質詢，批每名學童午餐食材費17元偏低，不利營養健康，讓外界認為嘉縣孩子可憐，要求縣府善用中央廚房補助...

雲林微解封地點請看這裡！縣府將增警力嚴防報復性人潮

三級警戒延長，中央授權地方政府進行微解封，雲林縣府決定以室內和室外區分，實施微解封開放，但校園仍全面禁止進入，目前則有4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。