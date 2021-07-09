南市車流量假日回升 籲避免不必要移動

台南市區和下台南交流道的車流量已逐漸回升至三級警戒前的水準，微解封在即，除了監測車流、AI智慧防疫，台南市長黃偉哲今天呼籲民眾，人多地方不要去，最好避免不必要外出。

配合疫情三級微解封，黃偉哲表示，針對特定場所13日進行有條件開放，指示加強監測車流狀況，必要時透過網站或警廣等管道隨時發布訊息宣導分流。呼籲民眾在稍微放鬆心情下，也能做好自我防疫管理。

台南市政府交通局長王銘德下午出席線上防疫記者會指出，數據顯示平常日台南市區或是國道南下車流量有微幅增加，但多落在5%以內。值得注意的是，周末假日市區尖峰車流量有大幅回升，比起最低時期每小時1萬1192輛，增加至上週的1萬6163輛，提升44%；國道部份，尖峰車流量也從最低的每小時6553輛至上週的9591輛，提升28%，代表民眾在假日時確實有增加移動。

王銘德表示，為避免微解封可能造成疫情上升，將加強車流監測與管控，若觀察到車流或人流異常，除進行疏導和管制作業外，並同步通知警方注意。

此外，台南市交通場館持續建置AI智慧防疫系統，透過高科技來監測公共運輸場站的人流聚集程度，若發現民眾不戴口罩，會啟動大聲公宣導。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，交通局今天新聞稿表示，「台南市區和下台南交流道的車流量已逐漸回升至3級警戒前水準」，將持續監測車流聚集狀況，風景區、各場館人流的資訊也將隨時更新發布。