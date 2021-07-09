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台南週末疫苗萬人開打 再加開慈濟高中2場次

中央社 / 台南9日電

台南市政府今天再宣布加開10日善化慈濟堂、11日慈濟高中大型接種站，以及10、11日佳里奇美醫院共4500個登記名額。預計週末全南僅計算大型接種站，就能達成1萬2500人接種。

台南市政府8日增設新營、善化、安平3區大型接種站，並全面開放設籍台南市65歲以上長者和55歲以上原住民透過公所專線和「台南打疫苗」進行登記。

台南市長黃偉哲表示，為提升台南65歲以上長輩第1劑疫苗接種涵蓋率，市府成功向中央爭取到更多疫苗，將在未來3天以大型接種站登記制策略，快速施打完畢。

由於今天的慈濟高中大型接種站2500個名額僅8小時登記完畢，11日將於慈濟高中再加開1場，滿足民眾需求。另外，佳里奇美醫院在10、11日各開1場500人門診協助接種；善化慈濟堂10日下午也將再提供1000個名額供民眾登記。

依研考會資料，「台南打疫苗」好友人數今天下午2時30分已達5萬5602人。昨日開放的慈濟高中和新營體育場大型接種站所有名額，也在不到24小時登記完畢。除今天加開場次外，民眾可登記10日善化慈濟堂名額。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗施打，「台南打疫苗」帳號資訊，包括LINE@官方帳號：台南打疫苗；LINE@專屬ID：@vaccine_tainan (提醒務必要打「@」) ；LINE@專屬連結：https://p.tainan.gov.tw/u/fuha

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