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3級警戒餐飲場所適度鬆綁 嘉義縣市禁止內用

中央社 / 嘉義市9日電
指揮中心昨（8）日宣布三級警戒「微解封」。報系資料照／記者蘇健忠攝影
指揮中心昨（8）日宣布三級警戒「微解封」。報系資料照／記者蘇健忠攝影

中央流行疫情指揮中心昨天宣布全國第3級警戒延到26日，但提出「適度鬆綁」做出微解封指引；有關餐飲業是否開放內用，嘉義縣市政府今天商討決議一律外帶、禁止內用。

有關餐飲業是否開放內用，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁今天共同討論後，基於區域聯防，嘉義縣市為共同生活圈，最後決議餐飲業一律外帶、禁止內用。

黃敏惠表示，中央流行疫情指揮中心昨天4度延長3級警戒，提出「適度鬆綁」做出微解封指引，嘉義市態度是依中央給的規範配合辦理，但維持不鬆懈態度。

運動休閒戶外場域部分，黃敏惠說，公園內兒童遊戲場、遊樂設施、體健器材、涼亭、羽毛球場、籃球場等設施將持續封閉；蘭潭後山步道有條件開放，但步道沿途涼亭依舊持續封閉，避免群聚。

另外，學校場館方面，嘉義市有條件開放學校戶外操場，校內體育場館、戶外球場維持暫停開放與借用。有條件開放學校戶外操場，原則上開放週一至週日上午6時30分至8時、下午4時30分至晚上6時，各校將調配人力落實單一出入口管制，民眾進出學校必須全程佩戴口罩並落實實聯制。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒5月19日提升至第3級，指揮中心昨天宣布再延至7月26日，但適度鬆綁，餐飲場所（包括餐廳、夜市、傳統市場等）可內用，須符合指揮中心指引，包括實聯制、出入口管制、人流管控降載、維持社交距離等措施。

嘉義 疫情 黃敏惠

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