嘉縣公布場館景點防疫管制 表藝中心不開放觀眾入場

中央疫情指揮中心宣布13日微解封，嘉義縣長翁章梁中午在線上直播防疫快報表示，夜市餐飲仍不准內用，餐廳建議外帶不內用，他手拿圖卡，公布根據中央防疫指引，因地制宜制定的嘉義縣防疫指引。

翁章梁說，餐飲業建議商家外帶為主，如開放內用，入內需量體溫、消毒、落實實聯制，座位採梅花座加隔板，不服務合菜，只提供個人套餐；自助餐除以上措施外，食物應有遮罩，夾菜由工作人員負責，飲食外需全程配戴口罩。

夜市只能外帶，禁止內用，攤商須戴口罩及面罩，食物須遮罩，落實實聯制，嚴禁邊走邊吃；立案宗教場所，需擬具防疫計畫，經主管機關審查同意後，得開放民眾入內參 (禮)拜。

針對場館微解封，表演藝術中心，不開放觀眾進場，表演團隊可借用彩排訓練；梅嶺美術館採事先預約制；水道頭文創聚落開放營業，北回太陽館開放部分區域，採預約制，縣立圖書館開放單一窗口讀者借閱相關服務，不開放場館。

觀光旅遊部分，故宮南院、太平雲梯、阿里山森林遊樂園區、高跟鞋教堂，東石漁人碼頭、步道按照中央防疫指引下對放開放，歡迎9人以下微旅行團來嘉散心。