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阿里山森林遊樂區微解封 入園管制限3000人

中央社 / 記者蔡智明嘉義縣9日電

中央流行疫情指揮中心公告延長三級警戒至26日，經評估落實防疫措施下適度開放戶外場域，阿里山國家森林遊樂區遊客總量管制人數下修為3000人、鰲鼓濕地森林園區1000人。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒延至7月26日，但13日起適度開放戶外場域，阿里山森林遊樂區微解封，遊客入園總量管制從3級警戒前的4355人降至3000人，預防民眾「報復式」出遊。

嘉義林區管理處副處長李定忠表示，這項總量管制做法，入園人數達2000人時，將透過台18線CMS資訊可變標誌、LBS簡訊、警廣等系統通知遊客；達2500人時，通知遊客轉往其他景點，並由保全人員於園區入口啟動管制。

嘉義林管處表示，轄管包括關仔嶺大凍山步道、獨立山步道、奮起湖大凍山步道等33條自然步道，以及楠溪、焙仔桶、瀨頭、南山等5條林道都開放。步道入口處設有QR Code實聯制，提醒民眾配合落實防疫措施，配戴口罩並保持社交距離。

另外，特富野古道為減少對部落居民干擾，僅開放自忠端入口至步道3.7K折返；觸口自然教育中心、阿里山遊園車、室內場館及台灣一葉蘭自然保護區（眠月線）均不開放。餐飲業則依食藥署「餐飲業防疫管理措施」辦理，落實人流管制、調整供餐方式及用餐距離等，遊客用餐完畢配戴口罩。

趁這波疫情遊客人數減少，區內工程加緊趕工以減少開園後對遊客影響，現正進行高山植物園及阿里山賓館至受鎮宮柳杉林疏伐作業，將林木疏開可讓視線更為通暢，增加林下透光度及植群生態。

阿里山 疫情 口罩

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