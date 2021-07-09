微解封矛盾多添麻煩！ 台南知名餐館：不開放入內用餐

疫情繼續維持3級警戒，但餐飲點可內用，台南市業者反映，員工要分流上班，且採梅花座，又有人數限制，根本不敷成本：加上中式料理有夾菜共食的問題，況且疫情還不穩定，也擔心外地觀光客帶來疫情，還是繼續維持外帶，不讓民眾在內用餐。

鴻品牛肉市政府店以火鍋為主，因疫情持續嚴峻，日前才在臉書上批政府無能，並宣布營業到7月底。負責人張志宏表示，目前正由市府經發局協助紓困及輔導，雖已微解封，民眾可入內用餐，但要視營業情形再決定是否繼續營業下去。

他說，微解封後將依規定採梅花座等規定，但同業都遇到問題，放置隔板如何吃火鍋，許多技術問題還須克服解決，也希望市府重視。

位於開山路的羊城油雞表示，雖然微解封，但有許多防疫的規定，且容納桌數有限，開放消費者入內食用，因要多付出人力，況且疫情還不穩定，將不開放入內用餐。安平老街知名的「鄭家孔雀蛤大王」、市區知名的山根、四季小館都表示，不開放入內用餐，等疫情穩定再開放。

知名的銀座日式料理總經理張玉美表示，將只開放1樓，並以套餐為主，若有叫火鍋等共食料理，會由員工協助分食，做好防疫。

有業者表示，針對賣小炒的小店家來說，廚師只有1人，如何分流？

且是平價小本生意，若依照防疫規定開放內食，反而增加麻煩，若做得不好又可能被檢舉遭罰款，還是維持外帶，平安就好。