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鐘點教師紓困超有感！ 南市首波1378人受惠

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市率先核撥未具本職各類鐘點教育人員的紓困補助，首波1378人受惠。圖／擷取畫面
台南市率先核撥未具本職各類鐘點教育人員的紓困補助，首波1378人受惠。圖／擷取畫面

台南市長黃偉哲針對未具本職各類鐘點教育人員的紓困補助申請，向中央建議納入補助對象並放寬資格限制獲中央同意。教育局今天先以專案預支市款，核撥給符合申請資格人員，首波1378人受惠，補助金額920萬元，教育局已請學校盡速發放，以補貼這些老師停課期間的薪資損失。

黃偉哲表示，這次紓困對象為「未具本職並在各校進行課後社團教學或課後照顧」人員，一停課即中斷鐘點薪資，從5 月19日到7月2日停課將近1個半月，沒有經濟收入，讓人非常心疼。感謝中央積極回應，願意接納台南市意見，放寬計算標準，改以總額不超過4萬元方式設算補助。

教育局長鄭新輝表示，雖尚未獲得中央撥付相關款項，但市長體恤基層教師困境，要求教育局務必讓人員早日領取補助，特別專案辦理。教育局已於7月7日統計完後，立即簽辦經費，先行動支市款足額撥付，於7月9日進行首波撥付作業，至遲各校可於12日收到款項。同時第2波補助調查跟經費撥付作業，預計在下周完成，總計受惠人數3000人以上。

此次撥付對象包含未具本職的課後照顧班人員、學習扶助人員、課後社團教師、夜光天使點燈專案講師、公幼教師助理員、公幼延長照顧服務人員等，已完成212校統計及撥付。尚未申請的人員，可持續向受聘學校辦理，持續到8月31日。

教育局 停課 薪資

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