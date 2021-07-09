雲林6個夜市申請解封 聞名的古坑綠色墜道市集仍關閉

三級警戒延長至26日，但13日起微解封，雲林縣截至今天中午已有6鄉鎮的6夜市提出營業防疫規劃畫書，請求恢復營業，但雲林人潮最多的古坑綠色隧道市集，卻因出入口多又複雜，人流較難掌控，古坑鄉公所暫時不考慮13日跟進微解封，將視疫情發展滾動檢討後再決定是否解封。

雲林共有27處夜市攤商，截至中午有莿桐、崙背、麥寮橋頭及西螺東南夜市、林內、北港等6個夜市提出防疫規畫書，另包括斗南、斗六等多個夜市也書研擬防疫規劃書，縣府建設處長李俊興說，書面審核後，會到現場檢視督導是否依照營運計畫執行。

雲林最有名的古坑綠色隧道市集，是雲林縣人潮最多的市集，是否恢復營業備受囑目，古坑鄉公所指出，綠色隧道市集出入口及周邊小路、小巷多，且遊客來自各縣市，人流較難掌控，因此決定將暫時不開放，視未來疫情發展或中央流行疫情指揮中心政策滾動式檢討。