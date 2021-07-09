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與中央不同調 雲林國民運動中心暫不解封

中央社 / 雲林縣9日電

新冠肺炎疫情第3級警戒延到26日，但13日起微解封；雲林縣部分措施與中央不同調，國民運動中心暫不開放，視疫情狀況滾動檢討；校園操場、運動場因為停課中也暫不開放。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，全國新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情第3級警戒延到7月26日，但適度鬆綁，除餐飲場所可內用，微解封場所含電影院、室內外運動場館、遊樂園及國內9人以下旅行團等。

雲林縣長張麗善今天表示，運動場館屬封閉空間，加上整個中心運動設施多元，部分設施可以開放，部分設施卻仍然禁止，反而難有一致性，經與經營廠商討論，決定全館仍維持3級警戒，不對外開放，視國內疫情狀況滾動式檢討。

此外，校園操場、運動場因為停課中無法進行實聯制及相關清消作業，也暫不開放。

張麗善表示，夜市、電影院、遊客服務中心、生活館及驛站等，需提送防疫規劃書給縣府審查通過後，再進行微解封開放。

張麗善指出，夜市恢復營業要採取單一出入口、人流管制、攤商分流，盡量外帶不內用，禁止邊走邊吃，請大家配合。

古坑鄉公所指出，全國知名的古坑綠色隧道市集，13日不會微解封，因為市集出入口及周邊小路、小巷多，且遊客來自全台各地，人流難掌控，將視疫情發展情況再決定開放與否。

疫情 微解封 新冠肺炎

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