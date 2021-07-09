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微解封悶壞可上山吸口好空氣 劍湖山世界13日開園

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
湖山世界園區寬廣，擁有13萬棵喬灌木，散發芬多精，微解封可上山吸一口好空氣。圖／劍湖山世界提供
湖山世界園區寬廣，擁有13萬棵喬灌木，散發芬多精，微解封可上山吸一口好空氣。圖／劍湖山世界提供

休園長達兩個月的劍湖山世界訂於7月13日開園，在家悶壞的人可上山吸一口好空氣，享受溫和陽光，今天園方全面動員作好開園的準備，劍湖山飯店的詢問電話也爆增，開始有人訂房，微解封人潮蠢蠢欲動，園方也提供體貼又安全的防疫準則，讓遊客悶了兩個月身心獲得完全舒展。

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界主題樂園和五星級渡假大飯店，占地60公頃，腹地廣闊，森林區有13萬棵各類喬灌木，漫步其間充分享受陽光綠意芬多精，園區網拍熱門景點女神許願池、紫愛紫藤花廊、G5廣場景園、彩繪階梯等美景，都是遊客的最愛。

配合開園推出「陽光森呼吸」專案，讓遊客可金黃陽光下，大口森呼吸，購票就送防護面罩，讓久悶在家的民眾，呼吸最新鮮美好的第一口空氣，為維護入園防疫安全，園方訂定「1大準則+5大管理」防疫規範。

防疫準則1922實聯制、紅外線量體溫、全配戴口罩、保持社交距離、廣設手部清潔用品。其次遊客總量管理，採單一進出口、遊客量達2500人進行分流管制。每天下午16時截止入園。官網或電話預約入園。劇場梅花座散場馬上清消。園區每小時定時清消。餐飲服務管理隔板、梅花座、用餐社交距離。避免邊走邊吃，設置指定戶外用餐區。

劍湖山指出，劍湖山休園長達兩個月，裡裡外外約五百名員工，依勞基法採分流上班，仍維護園區環境及遊樂設施的保養，大家辛苦共度難關，就為提供完美的休閒環境給大家，如今好不容易微解封，歡迎大家上山來解悶，回顧疫前的舒活。

劍湖山世界即將開園，咕咕飛車旁的太陽花，已經探頭向大家打招呼。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界即將開園，咕咕飛車旁的太陽花，已經探頭向大家打招呼。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界因應13日開園，全面進行環境清消工作。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界因應13日開園，全面進行環境清消工作。圖／劍湖山世界提供

社交距離 劍湖山世界 微解封

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