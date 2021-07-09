雲林縣府鼓勵上網預約疫苗接種 祭出抽iPad活動
中央COVID-19公費疫苗預約登記昨天開跑，雲林縣府為提高縣民預約意願，只要上網登記並在雲林打疫苗，就有機會抽到iPad，抽獎日期及中獎名單會另行公告在縣府官網。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥8日晚間指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗預約平台啟用，即日起供全國第9類及第10類對象意願登記，至12日下午5時止，希望最快能夠在16日開始接種。
雲林縣長張麗善今天表示，因各縣市疫苗登記量關乎中央疫苗配發數量，為提高縣民預約意願，只要登記並在雲林施打疫苗，就有機會抽到全新iPad，將提供30台，抽獎日期及中獎名單會另行公告在縣府官網。
張麗善指出，民眾除了可至中央疫苗預約登記平台預約外，也可透過雲林縣政府官網及雲林數位縣民平台「雲林Nubi扭一下」 App連結進入；不會線上登記的民眾，可找村里幹事、公所或電洽1999專線請求協助。
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