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嘉義縣65至70歲長者 10日起可接種疫苗

中央社 / 嘉義縣9日電

嘉義縣明天起開放65至70歲民眾施打新冠肺炎疫苗，將設29場疫苗擴大接種站，依年齡分流通知；另外第9、10類接種對象，中央已開放預約，提醒先上網登記。

嘉義縣長翁章梁今天表示，明天起開放65至70歲民眾、55至60歲原住民開打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，這波可施打人數超過3萬8000人，10至15日將在16個鄉鎮市設29場疫苗擴大接種站，依年齡分流通知。

翁章梁表示，民眾除至大型接種站施打疫苗，也可到各鄉鎮市衛生所、4家合約醫院、10家合約診所接種。人住在嘉義縣設籍在其他縣市符合此波接種年齡的長者，要注射疫苗先向居住地的村里長登記。

衛生局長趙紋華表示，COVID-19疫苗預約系統已於8日正式啟用，供全國第9類及第10類對象意願登記，至12日下午5時止，嘉義縣也同步規劃18鄉鎮接種點，因應上班族需求，除假日場外，也增設夜間接種站，16日開始接種。提醒鄉親先上網登記。

趙紋華指出，「疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，接到通知後進行預約，尚未收到簡訊民眾，會在符合預約資格後收到簡訊通知，所有資料會完整保存，民眾可以放心。

疫苗 嘉義 新冠肺炎

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