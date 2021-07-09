快訊

台中餐飲政策轉彎「禁內用」盧秀燕：人潮病毒會移動

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

嘉義市幼教職員莫德納疫苗開打 942人將接種

中央社 / 嘉義市9日電

嘉義市獲配發幼兒園及兒童課後照顧中心教職員942人的公費莫德納疫苗，自今天起施打；嘉義市長黃敏惠指出，期待開學後，可以回歸正常生活，孩童也能安心學習。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情持續，黃敏惠日前呼籲中央應妥善研議，暑假期間，讓學校教職員儘早接種疫苗，中央特別撥補942劑莫德納（Moderna）疫苗提供嘉義市公、私立幼兒園及課後照顧中心教職人員接種。

嘉義市政府表示，市內公、私立幼兒園及課後照顧中心教職人員疫苗接種，自今天起，及12日、13日在衛生福利部嘉義醫院及嘉義基督教醫院施打，黃敏惠上午前往部立嘉義醫院關心幼教職員施打情況。

育人國小附設幼兒園主任羅玉菱說，工作上需要照顧年紀較小的孩童，她擔心防疫保護力不夠，無法提供安全學習環境，今天施打疫苗後，拿到接種疫苗卡是一種責任，可以提供孩童一個優質安全環境。

黃敏惠指出，每一名學校教職員都是學校運作的重要螺絲，也是學生接受良好教育的關鍵推手，希望在安全前提下，讓教育回歸常態，感謝中央聽到基層的心聲，讓學校教職員儘早接種疫苗，並優先配發幼兒園及兒童課後照顧中心教職員的公費疫苗。

嘉義市教育處長林立生表示，感謝部立嘉義醫院及嘉義基督教醫院醫護人員協助施打工作，提升嘉義市基層教育人員保護力，並提供孩童安心學習環境。

嘉義 莫德納疫苗 幼兒園

延伸閱讀

嘉市校園操場13日實名制開放 市立體育場同步解封

餐飲場所適度鬆綁 林聰明沙鍋魚頭：不開放內用

嘉市停辦台灣設計展？ 黃敏惠反駁「當然要辦」曝走向

高中職以下教職員造冊 黃敏惠爭取：補教人員也需接種

相關新聞

微解封悶壞可上山吸第一口好空氣！劍湖山世界13日開園

休園長達兩個月的劍湖山世界訂於7月13日開園，在家悶壞的人可上山吸一口好空氣，享受溫和陽光，今天園方全面動員作好開園的準...

嘉縣議員批學童午餐食材費偏低 翁章梁：建中央廚房改變

嘉義縣議員何子凡上午質詢，批每名學童午餐食材費17元偏低，不利營養健康，讓外界認為嘉縣孩子可憐，要求縣府善用中央廚房補助...

雲林微解封地點請看這裡！縣府將增警力嚴防報復性人潮

三級警戒延長，中央授權地方政府進行微解封，雲林縣府決定以室內和室外區分，實施微解封開放，但校園仍全面禁止進入，目前則有4...

嘉縣議員質詢要求義竹鄉親翁章梁 應將科園區設在家鄉

科技部南科管理局公告嘉義科園區選址，以縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，引起同為候選場址的...

台南夜市微解封 黃偉哲：不能邊走邊吃 無法防疫就不開

3級防疫警戒持續到7月12日，13日開始有一些微解封的措施，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，很多中小型企業、微型企業、路邊...

看不見的國土影響漁電發展 蘇治芬請農水署清查

為發展漁電共生，農委會和經濟部在全國6縣市選定4千多公頃符合開發的魚塭作為先行區，其中雲林占700多公頃，最近卻發現魚塭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。