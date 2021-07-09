嘉義市幼教職員莫德納疫苗開打 942人將接種

嘉義市獲配發幼兒園及兒童課後照顧中心教職員942人的公費莫德納疫苗，自今天起施打；嘉義市長黃敏惠指出，期待開學後，可以回歸正常生活，孩童也能安心學習。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情持續，黃敏惠日前呼籲中央應妥善研議，暑假期間，讓學校教職員儘早接種疫苗，中央特別撥補942劑莫德納（Moderna）疫苗提供嘉義市公、私立幼兒園及課後照顧中心教職人員接種。

嘉義市政府表示，市內公、私立幼兒園及課後照顧中心教職人員疫苗接種，自今天起，及12日、13日在衛生福利部嘉義醫院及嘉義基督教醫院施打，黃敏惠上午前往部立嘉義醫院關心幼教職員施打情況。

育人國小附設幼兒園主任羅玉菱說，工作上需要照顧年紀較小的孩童，她擔心防疫保護力不夠，無法提供安全學習環境，今天施打疫苗後，拿到接種疫苗卡是一種責任，可以提供孩童一個優質安全環境。

黃敏惠指出，每一名學校教職員都是學校運作的重要螺絲，也是學生接受良好教育的關鍵推手，希望在安全前提下，讓教育回歸常態，感謝中央聽到基層的心聲，讓學校教職員儘早接種疫苗，並優先配發幼兒園及兒童課後照顧中心教職員的公費疫苗。

嘉義市教育處長林立生表示，感謝部立嘉義醫院及嘉義基督教醫院醫護人員協助施打工作，提升嘉義市基層教育人員保護力，並提供孩童安心學習環境。