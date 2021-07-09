聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣議員批學童午餐食材費偏低 翁章梁：建中央廚房改變
嘉義縣議員何子凡上午質詢，批每名學童午餐食材費17元偏低，不利營養健康，讓外界認為嘉縣孩子可憐，要求縣府善用中央廚房補助計畫改善；縣長翁章梁說，已向中央爭取2億元，新建及擴建11處中心學校中央廚房，午餐會做大改變。
「呷飯皇帝大！」何子凡質詢說，學童午餐要吃得營養均衡，但ＴＶＢＳ專題報導偏鄉學童午餐，其中嘉義縣午餐食材只有17元，食材費用偏低，太少了，讓外界認為嘉義縣孩子可憐。
反觀，相鄰的嘉義市政府加碼補助午餐食材費10元，午餐食材比嘉義縣好，他表示，行政院4月宣布補助偏鄉中央廚房計畫，讓偏鄉中心學校辦午餐，可以讓鄰近學校搭伙食，經濟規模夠大，才能吸引廠商辦好午餐，讓孩子吃得營養均衡健康。
翁章梁說，縣府已向中央爭取2億元，新建及擴建偏鄉學校中央廚房，加以整併，包括六腳鄉蒜頭國小及11間中心學校，今後午餐食材招標方式也會改進。
何子凡另就疫情嚴峻下，照護弱勢朋友的社福機構團體，捐款縮水經營困境質詢，要求縣府跨局處協助社福機構團體度過難關，加大補助及減免稅賦；翁章梁允諾，當場指示社會局了解社福機構團體困境協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言