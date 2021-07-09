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嘉縣議員批學童午餐食材費偏低 翁章梁：建中央廚房改變

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員何子凡(右)質詢，批每名學童午餐食材費17元偏低，不利營養健康，讓外界認為嘉縣孩子可憐，要求縣府善用中央廚房補助計畫改善。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員何子凡(右)質詢，批每名學童午餐食材費17元偏低，不利營養健康，讓外界認為嘉縣孩子可憐，要求縣府善用中央廚房補助計畫改善。記者魯永明／翻攝

嘉義縣議員何子凡上午質詢，批每名學童午餐食材費17元偏低，不利營養健康，讓外界認為嘉縣孩子可憐，要求縣府善用中央廚房補助計畫改善；縣長翁章梁說，已向中央爭取2億元，新建及擴建11處中心學校中央廚房，午餐會做大改變。

「呷飯皇帝大！」何子凡質詢說，學童午餐要吃得營養均衡，但ＴＶＢＳ專題報導偏鄉學童午餐，其中嘉義縣午餐食材只有17元，食材費用偏低，太少了，讓外界認為嘉義縣孩子可憐。

反觀，相鄰的嘉義市政府加碼補助午餐食材費10元，午餐食材比嘉義縣好，他表示，行政院4月宣布補助偏鄉中央廚房計畫，讓偏鄉中心學校辦午餐，可以讓鄰近學校搭伙食，經濟規模夠大，才能吸引廠商辦好午餐，讓孩子吃得營養均衡健康。

翁章梁說，縣府已向中央爭取2億元，新建及擴建偏鄉學校中央廚房，加以整併，包括六腳鄉蒜頭國小及11間中心學校，今後午餐食材招標方式也會改進。

何子凡另就疫情嚴峻下，照護弱勢朋友的社福機構團體，捐款縮水經營困境質詢，要求縣府跨局處協助社福機構團體度過難關，加大補助及減免稅賦；翁章梁允諾，當場指示社會局了解社福機構團體困境協助。

嘉義 偏鄉學校 翁章梁

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