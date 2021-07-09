台南疫苗LINE登記 4大型接種站預約踴躍
台南市政府開發「台南打疫苗」LINE登記預約，昨天開打預約全滿，市政府一口氣再增設3個大型接種站，依舊踴躍，僅剩善化慈濟基金會接種站還有約1000人名額。
「台南打疫苗」LINE登記預約制，昨天起至10日在東區復興國中施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，共9000人名額預約全滿，順利接種。
因市民反應熱烈，市府昨天下午再開設安平區的慈濟高中、新營區的新營體育場、善化區的善化慈濟基金會等3個大型接種站，名額各2500人，同樣是採LINE登記預約，其中慈濟高中接種站今天開打。
台南市研究發展考核委員會主委戴偉峻中午告訴中央社記者，「台南打疫苗」LINE好友人數已逾5萬人；新開3站中，慈濟高中和新營體育場2站預約額滿，僅剩善化慈濟基金會還有約1000人名額。
研考會人員表示，昨天開打的東區復興國中，出現不少未登記或未依登記時間前往的民眾，影響現場報到，市民若想到大型接種站施打疫苗，務必先登記預約，不要自行到場。
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