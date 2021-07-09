雲林微解封地點請看這裡！縣府將增警力嚴防報復性人潮

三級警戒延長，中央授權地方政府進行微解封，雲林縣府決定以室內和室外區分，實施微解封開放，但校園仍全面禁止進入，目前則有4鄉鎮的夜市提出防疫解封申請，若審核通過，即可有條件開放，寺廟原則上尊重各廟方的決定，至於重要景點恐出現報復性人潮，縣府也將加派警力維護與分流。

雲林縣長張麗善說，室內文化場館部分，採線上預約人流管制，如圖書館、展覽廳及人文館舍等，但表演場館僅開放錄影錄音，活動期間仍維持戴口罩、保持社交距離。

餐廳、小吃部採梅花座、裝隔板、保持社交距離，以一人一套餐為主，嚴禁共餐。

戶外部分，張麗善說，遊樂設施運動器材避免間接接觸，以及國民運動中心都均暫不開放。其他戶外空間如公園、綠地及廣場，戴口罩、保持社交距離為原則。配合林務局開放縣內山區步道，隨時採滾動式檢討，避免報復性旅遊人數暴增，除將增派警力對各重要景點維護和分流，也呼籲勿跨縣市移動。

她說，因停課中，無法進行實聯制及清消，所以校園暫不開放，至於夜市、電影院、遊客服務中心、生活館及驛站等，需提送防疫規畫書送縣府審查通過後，進行微解封開放。目前有崙背、莿桐、西螺東南、麥寮橋頭等四個夜市送案審核中。