台南愛文芒果銷日 黃偉哲預估2021年成長100%

台南愛文芒果盛產採收中，台南市長黃偉哲今天表示，台南愛文芒果今年外銷日本大幅成長，相較於去年，預估有100%的成長。

黃偉哲指出，日本、韓國是台南芒果外銷的大宗；去年外銷韓國314公噸，今年已銷售380公噸；去年外銷日本148公噸，如今已260公噸，幾乎是翻倍式成長。

黃偉哲表示，台南愛文芒果今年產期結束時，外銷日本應該有100%的成長，外銷量可達近300公噸。他感謝日本、韓國消費者支持，讓台灣芒果外銷再創佳績。

台南市政府農業局指出，市府研擬多項芒果產銷因應措施，積極拓展國內外銷售通路，同時媒合國營事業、南科及各大企業團購買小果禮盒，目前銷售量達2266公噸。

今年台南芒果種植面積約6943公頃，年產量預估9萬1600公噸，較去年增加2成，主要分布在楠西區、玉井區、南化區、官田區及大內區等；因乾旱少雨影響，台南芒果「小果」較往年多，口感品質更佳。