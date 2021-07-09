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嘉縣議員質詢要求義竹鄉親翁章梁 應將科園區設在家鄉

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員黃金茂(右)質詢要求義竹鄉親縣長翁章梁(左)將科園區設在家鄉。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員黃金茂(右)質詢要求義竹鄉親縣長翁章梁(左)將科園區設在家鄉。記者魯永明／翻攝

科技部南科管理局公告嘉義科園區選址，以縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，引起同為候選場址的義竹鄉議員黃金茂不平，上午質詢要求同為義竹鄉親的縣長翁章梁，將科園區地點設置在義竹台糖農場。

翁章梁說，科園區規畫需用土地百公頃，選址地點10月會定案，目前還未定案，如果他能決定科園區地點，他會設在家鄉義竹，但科園區地點不是他能決定，由南科管理局整體考量，包括水電供應、生活機能、公共設施開發成本費用等。

議員黃金茂質詢說，義竹與鹿草、布袋、台南鹽水區相鄰，有滯洪池又有太陽能光電，不缺水電，有台19線、布袋商港交通便利，台糖農場廣達千公頃，最適合設科園區，鄉親希望出身義竹縣長，將科園區設在義竹。

南科管理局公告優先選址台糖太保農場370公頃，這處是原交大嘉義縣分校預定地，蘇貞昌視察報告4塊台糖土地評估，經以交通條件、環境條件、開發潛力、開發執行等條件，檢視縣府政策及發展需求，考量高鐵加乘連結科學園區效益，初步以縣府所在地附近太保農場為優先評估規畫區位。

南科 翁章梁 交大

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