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餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

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台南夜市微解封 黃偉哲：不能邊走邊吃 無法防疫就不開

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）表示，微解封夜市可內用，但也要遵守防疫規範。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）表示，微解封夜市可內用，但也要遵守防疫規範。記者吳淑玲／攝影

3級防疫警戒持續到7月12日，13日開始有一些微解封的措施，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，很多中小型企業、微型企業、路邊的小吃攤，還有餐廳，在兩個月從5月15日以來都已經非常非常辛苦，接下來一個微解封可以讓他們稍微透一下氣。

但黃偉哲強調，微解封的配套條件也很嚴格的執法。就是說讓一些地方場域可以稍微容留一些內用的消費者，但是，在內用的時候，除了吃飯時間之外，其他飲食的時間之外，其他都必須全程配戴口罩，而且也不能夠去點菜，就是只是一個個人一個套餐，不能共食，這些很多配套的規定都必須要落實，要不然防疫一定會不好做，容易出現缺口，防疫人員會更辛苦。

黃偉哲説，比較特別的是夜市，3級警戒生意都暫停7周了，本來台南市是只有外帶，但疫情指揮中心開放部分內用，但也要嚴格遵守規範，就是不能邊走邊吃，吃東西就在集中區域，並落實梅花座、1.5公尺社交距離，比照餐廳、美食街要設隔板，13日前會了解整備情形，做不到防疫措施就不要開。

台南市長黃偉哲表示，微解封也要遵守規範。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，微解封也要遵守規範。記者吳淑玲／攝影

微解封 黃偉哲 社交距離

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