台南夜市微解封 黃偉哲：不能邊走邊吃 無法防疫就不開

3級防疫警戒持續到7月12日，13日開始有一些微解封的措施，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，很多中小型企業、微型企業、路邊的小吃攤，還有餐廳，在兩個月從5月15日以來都已經非常非常辛苦，接下來一個微解封可以讓他們稍微透一下氣。

但黃偉哲強調，微解封的配套條件也很嚴格的執法。就是說讓一些地方場域可以稍微容留一些內用的消費者，但是，在內用的時候，除了吃飯時間之外，其他飲食的時間之外，其他都必須全程配戴口罩，而且也不能夠去點菜，就是只是一個個人一個套餐，不能共食，這些很多配套的規定都必須要落實，要不然防疫一定會不好做，容易出現缺口，防疫人員會更辛苦。