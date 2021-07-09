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看不見的國土影響漁電發展 蘇治芬請農水署清查
為發展漁電共生，農委會和經濟部在全國6縣市選定4千多公頃符合開發的魚塭作為先行區，其中雲林占700多公頃，最近卻發現魚塭區暗藏許多「看不見」的公有地，正影響著開發計畫的推行。立委蘇治芬今天會同農田水利署長蔡昇甫抵台西沿海現勘，並請盡速清查土地作妥善處置，以利漁電發展。
「漁電共生先行區」分布於台南、嘉義、高雄、屏東、雲林、彰化共4783公頃的魚塭區，其中雲林約779公頃，分別位在台西鄉和麥寮鄉，台西鄉占多數約680公頃，許多業者在辦理開發過程中，發現一個鮮為人知的問題，即向立委蘇治芬陳情。
養殖業者丁坤乾等人指出，漁電共生經多年研究實驗，為養殖業轉型帶來契機，他們樂見開發，因政府規定漁電覆蓋率只能4成，所以需要大面積整合土地來開發，才符合經濟效益。
業者說，最近在土地整合過程中，卻發現魚塭區「潛藏」許多3、40年前施設的農田灌溉水路，隨著時空及土地使用的轉變，除現有的排、給水路，多數的舊水路，或被占用或已傾頹消失於魚塭中，這些看不見的國土，成為土地整合、併購開發的阻力。
蘇治芬指出，雲3線以西是嚴重地層下陷區，很多土地嚴重鹽化無法種植，3、40年前就轉為魚塭；很多早年的灌溉水路已消失在魚塭中，也失去原有灌排功能，加上這些區域已被政府劃入漁電共生先行區，這些失能的水路一旦繼續留存，將使土地開發受限於水利問題，相信其他縣市也可能有類似隱藏性的困擾，所以她建請政府考慮廢除舊水路，以符合漁電發展所需。
蘇治芬今天會同農水署長蔡昇甫、副署長兼雲林管理處長林國華抵台西魚塭區現勘，聽取養殖業者陳情說明，經一番討論，農水署允諾3周內完成水路清查，進一步釐清已無灌溉或排水功能的水路，以利後續處理，讓漁電開發順暢並提高整體效能。
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