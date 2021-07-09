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65歲以上疫苗開打！嘉縣擴大29場疫苗接種站應戰

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第六波，明天起開放65至70歲民眾開打，29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第六波，明天起開放65至70歲民眾開打，29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供

嘉義疫苗擴大接種站進入第六波，明天起開放65至70歲民眾開打，29場擴大接種站應戰，相較1至5波逐齡調整接種，第六波人口3萬8611人大幅提升，因此，自明天起除大埔、阿里山鄉外，16鄉鎮市有29 場疫苗擴大接種站，提醒民眾依通知接種，鼓勵下一波第9及10類對象，儘速上COVID-19疫苗預約系統意願登記。

國內疫苗配撥趨於穩定，嘉縣配合中央政策，從高齡者優先接種，逐批調降接種年齡，為快速提升社區防禦力，疫苗接種必須搶效率，嘉義縣除16鄉鎮市設置擴大接種站，也提供到宅、村里巡迴設站，獨創的疫苗快打車，堪稱宇美町升級版，兼具安全、效率高，在前幾波的接種服務效率頗佳。

縣長翁章梁說，自6月15日疫苗開打以來，明天進入第六波服務對象是65至70歲鄉親，原住民為50至60歲，全縣開設29場次的疫苗擴大接種站，依年齡分流通知，也提醒鄉親記得多喝水，充分休息，下一波接種族群，中央已開放預約制度，提醒鄉親上疫苗施打意願登記系統登記，掌握先機。

衛生局長趙紋華表示，全國COVID-19疫苗預約系統已於8日正式啟用，供全國第9類及第10類對象意願登記，至12日下午5點止，嘉義縣也同步規畫18鄉鎮接種點，因應上班族需求，除假日場外，也增設夜間接種站， 16日開始接種。

趙紋華鼓勵鄉親儘快上網預約，「疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，接到通知後進行預約，尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

嘉義縣疫苗擴大接種站進入第六波，明天起開放65至70歲民眾開打，29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第六波，明天起開放65至70歲民眾開打，29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第六波，明天起開放65至70歲民眾開打，29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第六波，明天起開放65至70歲民眾開打，29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供

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