嘉市校園操場13日實名制開放 市立體育場同步解封
中央延長三級警戒、適度鬆綁各區域活動限制，嘉義市為因應本月13日微解封，教育處研議將有條件開放學校戶外操場部分，開放時段週一至週日以早上6時30分至8時，下午4時30分至6時，各校將調配人力，落實單一出入口、全程必須佩戴口罩及實聯制登記。
嘉義市教育處處長林立生表示， 這段時間許多民眾都希望能有更多活動空間，市長黃敏惠也聽見社區民眾希望外出走動聲音，請教育處研擬如何在防疫中，適度開放部分場地供民眾運動，教育處研議後計畫從本月13日， 有條件開放學校戶外操場。
他說，因中央規範，各國中小及市立體育場的室內場館及戶外運動設備，目前仍暫停外借與使用，包括遊具設施、單槓等健身器材、籃球場、網球場、棒球壘球場、羽球場、游泳池等，希望市民進校園操場運動，勿進入校園其他場館，活動時也要戴好口罩，一起配合防疫。
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