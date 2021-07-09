快訊

微解封民眾搶訂房 武陵、福壽山農場暑假假日訂房全滿

中央指引難做到 侯友宜：新北餐飲不開放內用 仍採外帶

嘉市校園操場13日實名制開放 市立體育場同步解封

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市校園操場13日起，開放部分時段可入場運動，但籃球、網球場仍禁止使用。記者卜敏正／攝影
嘉義市校園操場13日起，開放部分時段可入場運動，但籃球、網球場仍禁止使用。記者卜敏正／攝影

中央延長三級警戒、適度鬆綁各區域活動限制，嘉義市為因應本月13日微解封，教育處研議將有條件開放學校戶外操場部分，開放時段週一至週日以早上6時30分至8時，下午4時30分至6時，各校將調配人力，落實單一出入口、全程必須佩戴口罩實聯制登記。

嘉義市教育處處長林立生表示， 這段時間許多民眾都希望能有更多活動空間，市長黃敏惠也聽見社區民眾希望外出走動聲音，請教育處研擬如何在防疫中，適度開放部分場地供民眾運動，教育處研議後計畫從本月13日， 有條件開放學校戶外操場。

他說，因中央規範，各國中小及市立體育場的室內場館及戶外運動設備，目前仍暫停外借與使用，包括遊具設施、單槓等健身器材、籃球場、網球場、棒球壘球場、羽球場、游泳池等，希望市民進校園操場運動，勿進入校園其他場館，活動時也要戴好口罩，一起配合防疫。

口罩 嘉義 實聯制

延伸閱讀

中央宣布「微解封」 館長：跟紓困方案一樣搞的很混亂

微解封啟動 房市短緩長多…倒吃甘蔗

微解封 南美館容留人數待中央地方確認

北威論壇 聚焦解封商機

相關新聞

嘉市校園操場13日實名制開放 市立體育場同步解封

中央延長三級警戒、適度鬆綁各區域活動限制，嘉義市為因應本月13日微解封，教育處研議將有條件開放學校戶外操場部分，開放時段...

乾旱又梅雨高經濟果樹酪梨受害嚴重 嘉縣申請現金救助

今年嘉義縣酪梨在開花至著果初期，接連受到乾旱及連續降雨影響，導致落果比例偏高，經縣府會同台南區農業改良場、嘉義農業試驗分...

台南很給利！申請汰換老舊機車補助還可抽獎

台南市環保局今年推出「淘汰老舊機車換購低汙染染車輛加碼補助」線上申請系統，為鼓勵線上申請，環保局將舉辦抽獎活動，只要在1...

青少年校園犯罪防制漫畫海報徵選 南警廣發英雄帖

今年暑期期間因新型冠狀病毒疫情警戒，青少年接觸網際網路的時間大幅增加，台南市警二分局期許青少年學子養成正當休閒活動及防制...

南科LM區快速成長 南市都委會審議通過專案通盤檢討

台南科學園區科技產業快速發展，帶動周邊LM區人口急速成長，衍生商業服務機能缺乏、停車空間不足等問題。市府為強化該區生活及...

嘉市收垃圾 周1、4恐延遲

嘉義市垃圾焚化廠本月擴大歲修，垃圾焚化委託外縣市焚化廠調度處理，垃圾車晚間收運時間，預估每周二、五、六正常時間收運，每周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。