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南科LM區快速成長 南市都委會審議通過專案通盤檢討
台南科學園區科技產業快速發展，帶動周邊LM區人口急速成長，衍生商業服務機能缺乏、停車空間不足等問題。市府為強化該區生活及產業服務機能、人口移居誘因，啟動土地使用分區管制通盤檢討作業，已經都委會審議通過，未來將使LM區生活環境品質再升級。
都發局長莊德樑表示，這次檢討重點除配合南市都市計畫通案性內容修正外，因應發展所衍生停車不足問題，開放部分分區得作為停車場使用，住宅區作為零售業及餐飲業，則需依照商業區檢討標準設置停車空間，以將停車需求內部化。
另為確保計畫區商業及生活服務機能，強制規定商業區1、2樓應作商業使用，且地面第1層作商業使用的樓地板面積須達地面第1層總開發樓地板面積70％以上。並且開放第3種住宅 (住三)建築基地主要出入口面臨寬度12公尺以上計畫道路，1、2樓得作文教設施、零售業及餐飲業使用。
產業服務專用的生活服務區街廓，編號C1位於LM區發展中心，依發展需求並兼顧空間品質，作為零售業使用，開發基地面積至少3000平方公尺以上，停車空間也應加倍留設，並自鄰地地界線退縮4公尺以上，且需經都市設計審議委員會審議通過及提出交通影響評估說明，以避免開發產生交通衝擊。
此案預計今年8月發布實施，後續公告發布實施後之計畫書圖將刊載於市府首頁的「市政公告」及市府都市發展局首頁的「公告事項-都計發布實施」供公眾查閱。
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