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乾旱又梅雨高經濟果樹酪梨受害嚴重 嘉縣申請現金救助

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣酪梨開花至著果初期，接連受到乾旱及連續降雨影響，落果比例偏高，縣府會同台南區農業改良場、嘉義農業試驗分所及公所人員到主產區竹崎鄉與番路鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準。圖／嘉縣府提供
嘉義縣酪梨開花至著果初期，接連受到乾旱及連續降雨影響，落果比例偏高，縣府會同台南區農業改良場、嘉義農業試驗分所及公所人員到主產區竹崎鄉與番路鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準。圖／嘉縣府提供

今年嘉義縣酪梨在開花至著果初期，接連受到乾旱及連續降雨影響，導致落果比例偏高，經縣府會同台南區農業改良場、嘉義農業試驗分所及公所人員到主產區竹崎鄉與番路鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準，今天報請農委會農糧署啟動現金救助。

嘉義縣酪梨栽植面積約284公頃，今年開花至著果期受3至5月高溫乾旱影響已有落果情形，但當時勘查未達救助標準，近期發生連續性降雨，導致落果情形加劇，影響農民生計。

經公所通報，竹崎鄉受害約25公頃，損害程度40%；番路鄉受害約10公頃，損害程度40%。經勘查小組實地勘查結果，竹崎鄉及番路鄉均達災害救助標準，每公頃救助金7萬5千元，縣府將勘查資料送請農委會啟動全縣酪梨現金救助，等農委會公告再請受災農民期限內到公所申請。

竹崎鄉果農說，酪梨每年7月到隔年2月，按早生種、中生種及晚生種栽種，成長先後遭乾旱梅雨，果實套袋掉落地，產量減少逾3成；竹崎鄉農會表示，酪梨遭乾旱大雨、疫情衝擊，產銷班決定，今年暫停酪梨評鑑，等疫情解封，舉辦酪梨入菜展售活動，幫助農民行銷。

嘉義縣酪梨開花至著果初期，接連受到乾旱及連續降雨影響，落果比例偏高，縣府會同台南區農業改良場、嘉義農業試驗分所及公所人員到主產區竹崎鄉與番路鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準。圖／嘉縣府提供
嘉義縣酪梨開花至著果初期，接連受到乾旱及連續降雨影響，落果比例偏高，縣府會同台南區農業改良場、嘉義農業試驗分所及公所人員到主產區竹崎鄉與番路鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準。圖／嘉縣府提供
嘉義縣酪梨開花至著果初期，接連受到乾旱及連續降雨影響，落果比例偏高，縣府會同台南區農業改良場、嘉義農業試驗分所及公所人員到主產區竹崎鄉與番路鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準。圖／嘉縣府提供
嘉義縣酪梨開花至著果初期，接連受到乾旱及連續降雨影響，落果比例偏高，縣府會同台南區農業改良場、嘉義農業試驗分所及公所人員到主產區竹崎鄉與番路鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準。圖／嘉縣府提供

農民 農委會 嘉義

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