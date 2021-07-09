乾旱又梅雨高經濟果樹酪梨受害嚴重 嘉縣申請現金救助

今年嘉義縣酪梨在開花至著果初期，接連受到乾旱及連續降雨影響，導致落果比例偏高，經縣府會同台南區農業改良場、嘉義農業試驗分所及公所人員到主產區竹崎鄉與番路鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準，今天報請農委會農糧署啟動現金救助。

嘉義縣酪梨栽植面積約284公頃，今年開花至著果期受3至5月高溫乾旱影響已有落果情形，但當時勘查未達救助標準，近期發生連續性降雨，導致落果情形加劇，影響農民生計。

經公所通報，竹崎鄉受害約25公頃，損害程度40%；番路鄉受害約10公頃，損害程度40%。經勘查小組實地勘查結果，竹崎鄉及番路鄉均達災害救助標準，每公頃救助金7萬5千元，縣府將勘查資料送請農委會啟動全縣酪梨現金救助，等農委會公告再請受災農民期限內到公所申請。