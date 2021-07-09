台南很給利！申請汰換老舊機車補助還可抽獎

台南市環保局今年推出「淘汰老舊機車換購低汙染染車輛加碼補助」線上申請系統，為鼓勵線上申請，環保局將舉辦抽獎活動，只要在10月31日前申請並取得補助，且換購七期燃油機車同意以手機簡訊通知提醒機車排氣定期檢驗，就可參加抽獎，抽中可獲得200元禮券，共計500個名額。

南市環保局表示，南市近年來機車汰舊換新補助執成果亮眼，4年來電動機車成長3.7萬輛、近2年淘汰3.7萬輛二行程機車，2020年全市淘汰7.4萬輛1至4期燃油機車，居6都第1。

環保局表示，活動截止後於12月辦理公開抽獎活動，並主動寄送200元商品禮券給500名幸運車主。另為獎勵協助車主申辦的業者，也將表揚提供線上申辦合格數量最多的前3名。

線上申辦相關獎勵活動詳情請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網」 (網址:http://lowpoll.tnepb.gov.tw)- 汰舊換新補助專區-鼓勵機車補助線上申辦活動查詢。有任何疑問，歡迎洽詢環保局06-3358262或3354359。