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嘉義市知名文化路夜市13日復業 採外帶不內用

中央社 / 嘉義市8日電

中央流行疫情指揮中心今天宣布全國第3級警戒延到26日，但適度鬆綁；嘉義市文化路夜市攤商、嘉樂福與彌陀夜市將於13日復業，均是採取「外帶不內用」方式進行。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒5月19日提升至第3級，指揮中心今天宣布再延至7月26日，但適度鬆綁，餐飲場所（包括夜市、傳統市場等）可內用，須符合指揮中心指引，包括實聯制、出入口管制、人流管控降載、維持社交距離等措施。

嘉義市建設處表示，夜市防疫管理以2大管制「出入有管制」、「人流有管制」，飲食3大禁止「禁內用、禁試吃、禁邊走邊吃」，以及「從業人員自主健康及防疫管理與環境清消」等，作為有條件復業的指標依據，同時要求業者落實3罩（口罩、面罩、食物遮罩）規範。

建設處指出，嘉義市文化路夜市攤商、嘉樂福與彌陀夜市將於13日復業，均將採取「外帶不內用」方式進行。屆時與衛生局加強稽查，要求業者善盡防疫責任、莫成防疫缺口。

夜市 嘉義 疫情

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