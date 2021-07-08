台南祀典大天后宮申請開放入廟參拜 60人為限

中央疫情指揮中心公布微解封指引，寺廟有條件鬆綁，國定古蹟台南市全台祀典大天后宮表示，已向市府提出防疫計畫書，申請開放香客進廟參拜，並以60人為限，若准許就可實施。

大天后宮表示，之前已為微解封做準備，今天疫情指揮中心宣布微解封並對寺廟有條件鬆綁後，立即依照相關防疫規定完成防疫計畫書，向市府申請開放香客進香參拜。該廟規畫以60人為限，全程控制人數，並做好相關防疫規定。

大天后宮規畫，信眾僅開放由三川門進出，以計數器管制人流，若室內人數已超過60人，暫停信眾入內參拜30分鐘。月老殿、註生娘娘殿、后德苑同一時間只能3人入內參拜。

安平開台天后宮總幹事林國明表示，目前已在準備中，也考慮提出開放香客入廟參拜的申請。林國明說，自疫情升為3級警戒，民眾不能入廟參拜，雖然有在廟的中門前有設置神明供信眾參拜，但都降低民眾參拜的意願，大家都希望能入廟參拜。

據了解，因疫情3級警戒，不能入廟參拜，寺廟受此拜影響，香油錢收入大減，近兩個月來，有的廟宇表示，香油錢收入僅約平日1成，甚至不到1成，影響非常大。