快訊

第二波疫苗開放登記 全台「第9、10類對象」最快7月16日接種

中央宣布微解封 新北市府人士「1句話」曝侯友宜態度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南祀典大天后宮申請開放入廟參拜 60人為限

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市全台祀典大天后宮向市府申請開放信眾入廟參拜。圖／大天后宮提供
台南市全台祀典大天后宮向市府申請開放信眾入廟參拜。圖／大天后宮提供

中央疫情指揮中心公布微解封指引，寺廟有條件鬆綁，國定古蹟台南市全台祀典大天后宮表示，已向市府提出防疫計畫書，申請開放香客進廟參拜，並以60人為限，若准許就可實施。

大天后宮表示，之前已為微解封做準備，今天疫情指揮中心宣布微解封並對寺廟有條件鬆綁後，立即依照相關防疫規定完成防疫計畫書，向市府申請開放香客進香參拜。該廟規畫以60人為限，全程控制人數，並做好相關防疫規定。

大天后宮規畫，信眾僅開放由三川門進出，以計數器管制人流，若室內人數已超過60人，暫停信眾入內參拜30分鐘。月老殿、註生娘娘殿、后德苑同一時間只能3人入內參拜。

安平開台天后宮總幹事林國明表示，目前已在準備中，也考慮提出開放香客入廟參拜的申請。林國明說，自疫情升為3級警戒，民眾不能入廟參拜，雖然有在廟的中門前有設置神明供信眾參拜，但都降低民眾參拜的意願，大家都希望能入廟參拜。

據了解，因疫情3級警戒，不能入廟參拜，寺廟受此拜影響，香油錢收入大減，近兩個月來，有的廟宇表示，香油錢收入僅約平日1成，甚至不到1成，影響非常大。

疫情 天后宮 微解封

延伸閱讀

苗栗宣布微解封相關措施 3大親子公園仍不開放

中央宣布部分場域鬆綁 樂華夜市攤商：微解封仍然太早

寺廟微解封開放？龍山寺：暫時維持現狀

三級警戒即將微解封 業者清掃環境喜迎客

相關新聞

行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降...

防疫第一 南鯤鯓代天府寧損香油錢不開放入廟參拜

7月13日起有條件開放宗教場所，聞名全台的台南北門南鯤鯓代天府今晚表示，經評估後，基於防疫、保護信眾安全，仍維持現況，不...

713起微解封「餐廳可內用」 雲林業者：喜憂參半

中央今天下午宣布3級警戒再延長到7月26日，不過7月13日起實施微解封；對此雲林縣已停業1個多月無法開放內用的餐廳業者直...

台南祀典大天后宮申請開放入廟參拜 60人為限

中央疫情指揮中心公布微解封指引，寺廟有條件鬆綁，國定古蹟台南市全台祀典大天后宮表示，已向市府提出防疫計畫書，申請開放香客...

嘉市垃圾車清運每周一、四可能延遲 其他日正常收運垃圾

嘉義市垃圾焚化廠本月擴大歲修，垃圾焚化委外縣市焚化廠調度處理，垃圾車晚間收運時間，預估每周二、五、六正常時間收運，每周一...

台南國華街一店家：微解封還是怕 不主動開放內用

受疫情影響餐飲業受創，面對即將微解封，有美食大街之稱的台南市國華街許多店家都提前做好準備，有的已訂製美麗的用餐隔板，有的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。