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中央宣布微解封 新北市府人士「1句話」曝侯友宜態度

台南芒果個⼈獨享剛剛好 農業局推薦更香甜

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲推薦台南愛文芒果。圖／農業局提供
台南市長黃偉哲推薦台南愛文芒果。圖／農業局提供

今年台南芒果生長期逢百年大旱，⼩、中果比例較往年多，⼝感、香氣及品質都優於往年，市府農業局把握此特色加強行銷，市長黃偉哲也說，⼩、中果重約300公克⾄350公克，⼀顆⼀⼈獨享剛剛好。

黃偉哲表⽰，市府研擬多項芒果產銷因應措施，除積極拓展國內外銷售通路，也媒合國營事業、南科園區及各⼤企業團購買⼩果禮盒，⽬前銷售量達2266公噸。芒果產期短，採收期集中，銷售將進入尾聲，消費者想吃⾼品質的台南芒果要把握時機。

農業局長謝耀清指出，該局輔導轄內農會及合作社場推廣芒果⼩果禮盒，每箱6公⽄16顆⾄18顆裝，果實⼤⼩適合個⼈獨享，⼀次吃⼀顆剛剛好，售價在350元⾄450元之間（不含運費），較⼤果禮盒實惠，送禮⾃⽤兩相宜，訂購100箱以上可定點送貨，歡迎⺠眾踴躍訂購(https://reurl.cc/gWrnRN)。

農業局日前已啟動台南地區芒果收購加⼯計畫，希望穩定產銷。圖／農業局提供
農業局日前已啟動台南地區芒果收購加⼯計畫，希望穩定產銷。圖／農業局提供
今年台南芒果生長期逢百年大旱，⼩、中果比例較往年多，但是⼝感、香氣及品質都優於往年。圖／農業局提供
今年台南芒果生長期逢百年大旱，⼩、中果比例較往年多，但是⼝感、香氣及品質都優於往年。圖／農業局提供

芒果 黃偉哲 農會

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