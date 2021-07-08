台南芒果個⼈獨享剛剛好 農業局推薦更香甜
今年台南芒果生長期逢百年大旱，⼩、中果比例較往年多，⼝感、香氣及品質都優於往年，市府農業局把握此特色加強行銷，市長黃偉哲也說，⼩、中果重約300公克⾄350公克，⼀顆⼀⼈獨享剛剛好。
黃偉哲表⽰，市府研擬多項芒果產銷因應措施，除積極拓展國內外銷售通路，也媒合國營事業、南科園區及各⼤企業團購買⼩果禮盒，⽬前銷售量達2266公噸。芒果產期短，採收期集中，銷售將進入尾聲，消費者想吃⾼品質的台南芒果要把握時機。
農業局長謝耀清指出，該局輔導轄內農會及合作社場推廣芒果⼩果禮盒，每箱6公⽄16顆⾄18顆裝，果實⼤⼩適合個⼈獨享，⼀次吃⼀顆剛剛好，售價在350元⾄450元之間（不含運費），較⼤果禮盒實惠，送禮⾃⽤兩相宜，訂購100箱以上可定點送貨，歡迎⺠眾踴躍訂購(https://reurl.cc/gWrnRN)。
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