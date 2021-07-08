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台南樹造型、天文意象…造型遊戲場 校園百花齊放

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市安南區長安國小的兒童遊戲場客製化「樹」造型的遊戲設施。圖／南市教育局提供
台南市安南區長安國小的兒童遊戲場客製化「樹」造型的遊戲設施。圖／南市教育局提供

台南市教育局因應「兒童遊戲場設施安全管理規範」修法衝擊，前年率先拆除不合格且有安全疑慮的遊戲場；去年向教育部爭取到1.5億補助經費，預計在明年底前完成141校兒童遊戲場的改善。

市長黃偉哲今天表示，兒童遊戲場已於近期陸續完成設計並開工，設置內容已跳脫傳統制式或罐頭式遊具，改為創意兒童遊戲場。長安國小參考日本公園遊戲場的作法，將遊戲場融入校園自然環境中，在樹木周圍客製化「樹」造型的遊戲設施並結合溜滑梯及攀爬功能，提供安全、舒適且美觀的兒童遊戲空間。

開元國小緊鄰縱貫鐵路，以火車意象為規畫主軸，保留孩子記憶中「火車軌道曾座落學校一隅」的印象，融入寬版溜滑梯、彎道滑梯、攀爬網、攀爬繩等設施，使「火車頭」遊戲場，成為在地文化與生活的歷史印記。

官田國小利用官田在地特產，設計「菱雉粼」創意兒童遊戲場，以菱角為主題規畫出安全、自然、創意的遊戲場，成為學校與社區景觀的新亮點。

七股國小融入海洋元素，以「海星」為主體遊戲區，同時具有攀、爬、滑、降等功能，讓孩子安全舒適的盡情遊戲。東區復興國小以校本課程「天文」為設計主軸，規畫設置大型太空船溜滑梯、圓形高低攀爬架、共融旋轉杯、黑洞彈跳床等，搭配彩色鋪面的火箭、星星數字跳格子、土星、流星等圖案，建構立體天文意象，讓孩子展開一場太空星球探險旅程。

教育局長鄭新輝表示，遊戲是學童成長過程中不可或缺一環，會持續督導各校有效運用經費並發揮創意，以「寓教於樂」的精神，結合校本課程和在地文化，設計出具有創意、趣味、多元及教育意涵的兒童遊戲場。

台南市東區復興國小的兒童遊戲場以「天文」為設計主軸，建構立體天文意象。圖／南市教育局提供
台南市東區復興國小的兒童遊戲場以「天文」為設計主軸，建構立體天文意象。圖／南市教育局提供
台南市北區開元國小的兒童遊戲場以火車意象為規劃主軸。圖／南市教育局提供
台南市北區開元國小的兒童遊戲場以火車意象為規劃主軸。圖／南市教育局提供

溜滑梯

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