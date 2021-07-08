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愛運動民眾注意！713微解封 雲林校園操場不開放

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善。記者陳苡葳／攝影

國內3級警戒將持續到7月26日，而微解封自13日起實施。雲林縣長張麗善表示，縣府微解封作法依中央指引，有條件開放戶外及室內空間，不過其中「高中以下學校戶外操場提供社區民眾運動使用」因現在正逢暑假，無法採取實名制及環境清消工作，暫不開放。

縣府今表示，室內仍維持實施戴口罩、保持社交距離措施，圖書館、展覽廳及人文館舍等則採線上預約人流管制。

張麗善說，小吃攤、餐廳等需採梅花座，並於座位設置隔板即可適度開放內用，限定1人1份套餐、不共餐；夜市、市場亦同，仍希望盡量外帶或外送，進出口維持實聯制登記，人潮須分流，並管制通行動線、管控容留人數總量、落實社交距離等措施。

另公共場域、運動公園等所有設施、設備封閉，空曠公共場所則開放讓民眾散步、健走，但須戴上口罩，其他戶外空間維持落實戴口罩、保持社交距離。

張麗善指出，配合林務局開放步道，縣內草嶺、石壁、樟湖、華山等地區步道也將開放，但民眾須戴口罩、保持社交距離，縣府將滾動式檢討，如出現報復性旅遊現象，將請地方發展協會及分駐所實施人流管制，仍呼籲民眾避免跨縣市移動。

張麗善表示，夜市、遊客服務中心、生活館、驛站及電影院等提報防疫規畫書送審，審核通過才能開放。

由於夜市是指標性產業，縣府建設處已接獲周二、五崙背夜市，周五莿桐夜市，周六麥寮泰安宮夜市，及周日西螺東南夜市等提報防疫計畫，正進行書面審核，待首日試營運檢視場地及執行無誤後才能復市。

縣府倡導防疫生活化、資訊數位化、交易電子化、夜市得來速化等4大新文化，12日將先從電子支付推廣做起，邀集攤販、商圈業者與銀行及電信公司召開輔導會。

夜市 社交距離 口罩

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