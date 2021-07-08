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嘉市垃圾車清運每周一、四可能延遲 其他日正常收運垃圾

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉市垃圾車清運本月每周一、四，可能延遲10到20分，每周二、五、六可正常時間收運。記者卜敏正／翻攝
嘉市垃圾車清運本月每周一、四，可能延遲10到20分，每周二、五、六可正常時間收運。記者卜敏正／翻攝

嘉義市垃圾焚化廠本月擴大歲修，垃圾焚化委外縣市焚化廠調度處理，垃圾車晚間收運時間，預估每周二、五、六正常時間收運，每周一、四垃圾量大可能延遲，環保局呼籲市民做好垃圾分類、減量，減少焚化廠負擔。

嘉義市環保局長蕭令宜表示，嘉義市垃圾焚化廠已運轉23年，本月1日至月底及明年上半年，將作2次擴大歲修工程，更換袋式集塵器等13項重大設備，預估設備更新後可延續焚化爐10年使用期，維持每日200公噸焚化處理量。

蕭令宜指出，經上周實際收運垃圾測試，37條收運路線中，原有15條路線約延遲5到35分鐘，經內部檢討動線與工項調整後，僅4條路線約延遲5到15分鐘，多數可恢復原清運時間。

嘉義市環保清潔隊長林文郁說明，垃圾車收運垃圾後，原本可直接進入焚化廠卸載，現在改在定點卸載後，再由委外單位車輛重新裝載垃圾，運到委外焚化廠處理，車流卸載動線受阻，第二波收運垃圾時間就可能延遲。

蕭令宜說，目前預估每周二、五、六可正常時間收運，但每周一、四垃圾量較大，垃圾車及資源回收車配合垃圾轉運調度作業，可能延遲10至20分鐘，請市民先將垃圾打包好，聽到垃圾車音樂再出來倒垃圾。

垃圾車 嘉義 資源回收

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