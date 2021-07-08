微解封安心？ 台南店家：還是怕怕 不主動開放內用

受疫情影響餐飲業受創，面對即將微解封，有美食大街之稱的台南市國華街許多店家都提前做好準備，有的已訂製美麗的用餐隔板，有的則趕在這幾天重新裝潢。其中鄭記土魠魚羹歇業近兩個月後今天開店，預先為為解封準備。有業者說，因目前疫苗覆蓋率仍低，還是怕怕的，不主動開放內用。

以麵線聞名的誠江號郭姓老闆、黃姓老闆娘表示，最近買吃的人有較多，但因國內疫苗施打覆蓋率還低，即使微解封，並可開放食用，只要遵守防疫規定即可，但還是鼓勵消費者外帶，若要內用，最多提供1、2桌。

川記蝦仁肉圓表示，已做好準備，原則上1桌1人。許家芋粿表示，即使微解封，但暫時不讓消費者入內食用。鄭記土魠魚羹表示，該店以內用為主，5月疫情嚴峻，升級3級警戒，考慮到若只賣外帶，可能不敷成本，因此停業。因13日就要微解封，今天開店，為下周人客可內用做準備。

台南知名冰淇淋店「捲捲屋」利用疫情期間整理房屋，近日就可完工。「子龍點鴨」表示，已訂購有特色的隔板為微解封做好準備。阿婆魯麵表示，近日來買的消費者增多，可能與確診人數下降，疫情有舒緩情勢有關；來買魯麵的黃姓男子說，因打已打完疫苗，才敢從安南區騎機車來買魯麵。

許姓餐飲業者說，近2個月來國華街淺草市集有近3成店家退租關店，雖然微解封，但也怕北部觀光客大舉南下，還是要做好防疫，不能掉以輕心。