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餐飲場所適度鬆綁 林聰明沙鍋魚頭：不開放內用

中央社 / 嘉義市8日電

中央流行疫情指揮中心今天宣布全國第3級警戒延到26日，但適度鬆綁，餐飲場所可內用；嘉義市林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，初期持觀望態度，且疫苗施打未普及，不開放內用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒5月19日提升至第3級，指揮中心今天宣布再延至7月26日，但適度鬆綁，餐飲場所可內用，須符合指揮中心指引，包括實聯制、出入口管制、人流管控降載、維持社交距離等措施。

林佳慧表示，雖然樂觀其成，但也有擔憂，惟恐一下子湧入太多消費民眾，不利於疫情控制，初期會採取觀望態度，先觀察疫情最近的變化，並不會剛開始就開放民眾內用。

林佳慧指出，疫情3級警戒期間，店內用餐全數暫停，沙鍋魚頭以外帶為主，開店營業每小時約有30人至50人要外帶，且在店門前有一組自動販賣機24小時販售商品，以及提供網路訂購服務，避免人與人接觸。

林佳慧說，林聰明沙鍋魚頭位於熱鬧的嘉義市文化路夜市，疫情未爆發前，營業時間都湧入外縣市遊客品嚐，若13日開放內用，並遵照主管機關指引，但疫苗施打還未普及，目前還是持保留態度，加上店面正在整修，初期並不會開放內用。

針對中央宣布3級警戒延長，但適度鬆綁，嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市將配合中央相關指引進行，以防疫優先為原則，做好相關配套措施，市府一定嚴格把關，確保民眾的安全。

疫情 嘉義 疫苗

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