雲林民調最想解封的是北港朝天宮 廟方：傾向暫不開放

疫情微解封成熱議，兩天來雲林縣有人透過臉書進行簡單投票，民調結果民眾希望最先解封的竟是北港朝天宮，加上中央疫情指揮中心宣布宗教場可以所有條件開放，北港朝天宮今天表示，將由董事會再研商，一切會依政府規定行事，但目前情況來看，應傾向維持現況，暫不開放，但會視國內疫情發展及政府政策作滾動式檢討。

三級疫情以來，雲林縣人潮最大的北港朝天宮配合中央防疫，將媽祖神尊請到中門，讓信徒在廟埕拜媽祖。最近疫情緩和，微解封引起熱議，就有不少信徒在朝天宮臉書留言，希望早日解封入廟參拜。

中央流行疫情指揮中心今天宣布宗教場所在編列內部人員名冊、建立工作人員健康監測及異常處理機制、管控內部衛生與定期清消環境、規畫民眾入內防疫措施、計算社交距離容納人數及訂定發現可能確診者足跡所到的應變措施等條件下，就可以適度開放。

兩天來，也有雲林縣民眾在臉書民調，問臉友最想解封的是何處，除了少數遊樂場或山域景點，不少網友異口同聲希望「北港朝天宮」早日解封，獲得解封最高民調。

朝天宮今天指出，寺廟有條件開放的規範才剛公布，相關的訊息還不完整，解不解封朝天宮會再開會研議。

朝天宮總幹事何宗霖表示，朝天宮信徒相當多且來自四面八方，很難掌握人流與足跡，加上先前幾次確診者曾到廟參拜，引起恐慌，能否解封，或採取什麼安全方式適度開放須再討論，目前比較傾向暫時維持現狀。