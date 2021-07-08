助好眠 南市消防局五大隊獲贈醫學床墊及減壓枕

打火弟兄長期工作環境處於高壓緊繃環境，台南市消防局第五救護救災大隊今天獲善心者捐贈醫學床墊及減壓枕一批，打火弟兄們說，這是實惠的後援物質，有了好睡眠，出勤打火更給力。

熱心捐贈的張郁芬從商，獲知消防隊員平日作息相當不忍，經友人謝立韋協助，今捐贈TENDAYs高品質減壓醫學床墊29張及減壓枕9個給南市消防局第五大隊，大隊長邱淵明代表受贈回贈感謝狀。

消防局長李明峯表示，消防人員一年365天、一天24小時隨時待命，雖然有休假時間，投入救災救護時段，所承受的工作壓力之大，是很多人所不能想像的，很感謝張郁芬捐贈高品質減壓醫學床墊及減壓枕，讓消防弟兄們獲得更好的睡眠品質，更呼籲社會大眾重視消防員的健康，給消防隊的弟兄們加油鼓勵。