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713起微解封「餐廳可內用」 雲林業者：喜憂參半

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
中央今天下午宣布3級警戒再延長到7月26日，不過13日起實施微解封；雲林縣已停業1個多月無法開放內用的餐廳業者直言「喜憂參半」。記者陳苡葳／攝影
中央今天下午宣布3級警戒再延長到7月26日，不過13日起實施微解封；雲林縣已停業1個多月無法開放內用的餐廳業者直言「喜憂參半」。記者陳苡葳／攝影

中央今天下午宣布3級警戒再延長到7月26日，不過7月13日起實施微解封；對此雲林縣已停業1個多月無法開放內用的餐廳業者直言「喜憂參半」，仍擔憂社區有潛藏危機，傾向政策開放後觀望一周再決定是否跟進；游泳池則不在此次微解封範圍，業者無奈地說，日子快過不下去，只能繼續實施無薪假。

斗六一家火鍋店劉姓業者說，夏天本就是火鍋業淡季，禁開放內用1個多月以來，上門的只剩固定客，消費數不到1成，上個月收入只夠付店租，完全沒有盈餘，有同業甚至還倒貼，菜商、肉商也叫苦連天，因為餐廳客人變少，食材進貨量就少，產業鏈牽一髮而動全身。

劉姓業者說，微解封開放餐廳可內用，但即使如此經濟不會馬上回溫、客人不會立即回流，因為未完全解封，大家還是不敢出門、怕處在傳播風險下。

劉姓業者表示，政府政策怎麼推，仍全力配合防疫措施，如吧檯座位每個間隔1位、人員對面坐、擺透明隔板，一般桌採梅花座及擺透明隔板。

游泳池業不在7月13日微解封範圍內，業者哀嘆只能讓員工繼續放無薪假，不少員工因此沒收入，甚至有人考慮趁勢轉行。

楊姓鐵板燒業者說自己是又喜又憂，雖說有人潮就有錢潮，但深怕會有潛藏風險，加上鐵板燒是互動式的餐飲，目前計畫2種方案，一是觀望一周，視疫情變化決定是否跟進政策開放內用，二是在做好防疫措施前提下如期開放，不過也因員工有不同看法，會採彈性上班制度，尊重其意願排班，未到班者視為留職停薪。

微解封 火鍋 疫情

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