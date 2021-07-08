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企業善款流向防疫 慈善機構失血憶霖拋磚引玉

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣議員蔡岳儒服務處主任莊志勤代表憶霖企業捐贈20萬元助學金，雲林家扶副主委呂保岳副(右)與主任廖志文(中)代表受贈。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡岳儒服務處主任莊志勤代表憶霖企業捐贈20萬元助學金，雲林家扶副主委呂保岳副(右)與主任廖志文(中)代表受贈。記者蔡維斌／攝影

疫情衝擊，各慈善機構募款困難重重，許多企業更把捐助焦點轉移到醫療機構，使慈善團體資金調度雪上加霜，雲林縣議員蔡岳儒向企業勸募，新北憶霖企業今天捐助20萬元助學金給雲林家扶中心，以解燃眉之急，並盼拋磚引玉，解決孩子困境。

代表轉贈獎助學金的議員蔡岳儒表示，憶霖企業創辦人林宗宏出身北港，獲知故鄉家庭經濟環境較差家庭在疫情受到嚴重衝擊，獎助學金籌措不易，馬上捐助20萬元，在最艱苦的時刻，給予最真摯的祝福。

雲林家扶副主委呂保岳表示，疫情對受扶家庭生計影響很大，因有許多受扶家長，在夜市、餐廳、小吃店作生意或打工維持家計，甚至有人因疫情失去工作，生計斷炊，政府、雲林家扶雖有提共紓困金，但疫情持續不斷，幫助實在有限，許多家庭為孩子下學期註冊費坐困愁城，感謝憶霖公司善款挹注。

家扶中心主任廖志文指出，家扶受扶助家庭高中、大專生有480多人，獎助學金費約需500多萬，許多預定的募款活動都因疫情被迫取消，勸款情況又不好，目前不到預定目標3成，希望各界能夠關懷認真向學的孩子，提供助學經費為孩子圓夢。

雲林縣議員蔡岳儒服務處主任莊志勤代表憶霖企業捐贈20萬元助學金，雲林家扶副主委呂保岳副(左)、主任廖志文(右)代表受贈。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡岳儒服務處主任莊志勤代表憶霖企業捐贈20萬元助學金，雲林家扶副主委呂保岳副(左)、主任廖志文(右)代表受贈。記者蔡維斌／攝影

疫情 家扶中心 募款

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