企業善款流向防疫 慈善機構失血憶霖拋磚引玉

疫情衝擊，各慈善機構募款困難重重，許多企業更把捐助焦點轉移到醫療機構，使慈善團體資金調度雪上加霜，雲林縣議員蔡岳儒向企業勸募，新北憶霖企業今天捐助20萬元助學金給雲林家扶中心，以解燃眉之急，並盼拋磚引玉，解決孩子困境。

代表轉贈獎助學金的議員蔡岳儒表示，憶霖企業創辦人林宗宏出身北港，獲知故鄉家庭經濟環境較差家庭在疫情受到嚴重衝擊，獎助學金籌措不易，馬上捐助20萬元，在最艱苦的時刻，給予最真摯的祝福。

雲林家扶副主委呂保岳表示，疫情對受扶家庭生計影響很大，因有許多受扶家長，在夜市、餐廳、小吃店作生意或打工維持家計，甚至有人因疫情失去工作，生計斷炊，政府、雲林家扶雖有提共紓困金，但疫情持續不斷，幫助實在有限，許多家庭為孩子下學期註冊費坐困愁城，感謝憶霖公司善款挹注。