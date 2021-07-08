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因應3級延長！雲二監自力搭建快篩站為新收人員快篩

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲二監克服困難自行購置器材，在獄內搭建第一座快篩站。記者蔡維斌／翻攝
雲二監克服困難自行購置器材，在獄內搭建第一座快篩站。記者蔡維斌／翻攝

因應疫情3級延長，雲林第二監獄為落實「長期抗疫」準備，降低病毒在監內傳播帶來風險，也添購醫護器材，在獄內營繕收容人協助下，自力搭建第1座快篩站，並由監內護理人員，為未來新收入監的人員全面普篩，築起第1道防線，以保安全。

雲二監目前收容人數達千餘人，疫情以來都配合落實防疫SOP，一個多月來均能確保安全，但3級疫情非但未解除，又將再延長到7月底，獄方期能為「長期抗戰」作好準備，決定自設快篩站。

鑑於外界醫護人力吃緊，雲二監自行添購居家型快篩試劑，並委託獄內營繕人員，自行組建一座快篩站，由衛生科醫事人員對新收入監的收容人進行快篩，今天快篩站「開張」，為第一批12名新收收容人篩檢，結果皆為陰性。

獄方指出，先前未設快篩站，新收人員採取逐步隔離方式處理，新入監先住單人隔離房3天後，再移至兩或三人的少人房，一旦沒問題再轉入多人的監舍，一旦有出現咳嗽發燒等相關症狀，也都會進行隔離。

如今獄方有了快篩站，不僅新收人員可直接快篩把關，未來只要有疑似症狀的收容人都先行隔離，也於隔離期滿前，進行第2次採驗，確認為陰性後再移入各工場與監舍。

典獄長杞炎烈表示，傳染力更強的病毒變異株來勢洶洶，更容易造成群聚感染，獄方務必要採取最嚴謹的防疫作為把關，維護收容人健康。

雲二監克服困難自行購置器材，在獄內搭建第一座快篩站。記者蔡維斌／翻攝
雲二監克服困難自行購置器材，在獄內搭建第一座快篩站。記者蔡維斌／翻攝

快篩 疫情 發燒

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