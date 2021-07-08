嘉義縣「長糯米」產量大減 專家推測與「它」有關

嘉義縣近入二期稻作，但近日農民反映秈糯米（長糯米）受病蟲害影響，產量普遍減少3至5割稻，甚至出現「空包彈」，學者研判近月高溫致二化螟蟲增生，目前農民以化學藥物防治為主，但最近連續降雨將藥物沖落，也讓長糯米的窘境農雪上加霜。

嘉義縣劉姓農民說，近日長糯米進入一期稻作收割尾聲，產量大不如頭批，產量普遍減少3至5割稻，他認為是高溫及連日降雨，導致授粉率不佳，另，病蟲害發生難預防治療，也間接導致敗叢、倒伏，「空包彈」甚多。

嘉義大學農藝學系教授黃文理研判，今年春夏連月高溫導致二化螟蟲大量繁殖，二化螟蟲將稻作莖部咬斷後導致養分無法運輸至穀粒，植株無法行光合作用，加上今年一期稻作因價格上揚，種植面積較去年二期銳增，提供二化螟蟲繁殖溫床，多重因素致使稻穗出現敗叢、空包彈等現象。

農民表示，目前防治二化螟蟲的方法仍以噴灑農藥為大宗，時間不固定，但大多在五月中下旬抽穗前，發現植株中心枯萎便會施藥，但二化螟蟲多躲在稻梗間，難有效防治，且近日連續降雨，會將藥物沖刷掉。

長糯米因畏寒，雲嘉南地區一期稻多在三月初插秧，黃文理說，七月初收成，一二期間須間隔100天，擔心東北季風提前南下，農民會選在七月下旬前插秧

，黃文理也提到，若要使用有機栽培法，可採用蘇力菌加水製成溶劑後噴灑，但成本高效率低。

嘉義縣長糯米主要分布在朴子、新港、溪口、大林及水上，去年一期共計收穫243萬9616公斤，其中已大林70萬4760萬公斤居首位，全縣種植面積約356公頃，佔6.8%，以大林鎮120公頃最多，溪口新港分別80公頃居其次。