台南推暑假宅在家系列影片 不但學習不中斷還可抽獎

台南市家庭教育中心因應暑假宅在家，為減輕家長壓力，今天起推出「Fun暑假宅在家」系列影片，並辦理抽獎活動，鼓勵學生及家長安心宅在家，家庭生活學習不中斷，開心放暑假。

市長黃偉哲表示，「Fun暑假宅在家」系列影片活動今天在「台南市家庭教育中心FB粉絲專頁」首播，預計2個星期推出5集。各集影片內容包含「當我們宅在一起」、「育兒神隊友養成班-不當家中邊緣人」、「為孩子說故事-親子共讀趣」、「為愛料理-幸福餐桌好時光」及「化身綠手指-親子玩園藝」，影片中邀請不同家庭分享家長與孩子的有趣日常，搭配留言分享抽獎活動，藉由活潑逗趣的短片與抽獎活動，緩解家長的壓力。

教育局長鄭新輝指出，親子相處時間增加，需要更多有趣的生活做為親子關係的潤滑劑，教育局家教中心特自第1集影片內容，提供防疫期間調適生活的6項方法，包括「培養良好的生活習慣」、「分配照顧時間」、「避免給自己太大壓力」、「也別對孩子過度期待」、「分享生活」，及「尋求專業協助」等，希望幫助家長排憂解難，讓家長學生一起適度放鬆，為未來的開學生活先充電。

影片課程邀請家庭互動，分享有趣生活照，包括「辣辣家啟動親子廚房一起做料理」、「Tina家線上找範例與孩子玩大型創作」、「米妮家透過科學實驗探索秘密」、「MOMA家陪孩子在海底世界盡情發揮想像力」；佑螢兄妹家錄製防疫日常生活，變身小小Youtuber，羊羊家則是讓孩子與長輩多互動，增進祖孫情誼。

影片內容也介紹家長好用的線上學習資源網站及5種愛之語，期許大家能將愛的行為使用在日常生活。家庭教育中心主任張冰嫈提醒，自即日起至7月15日中午12點前，到「台南市家庭教育中心FB粉絲專頁」分享指定貼文，並在下方留言指定內容，就可參加抽獎。詳情請洽台南市家庭教育中心FB粉絲專頁，網址：https://www.facebook.com/tainanfamily/