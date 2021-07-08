不要錯過！台南市勞工局「名人線上演講」女講者超大咖

防疫宅在家，學習不間斷！台南市勞工局7月份「職場ㄟ大小事」邀請地政局長陳淑美專題演講「臺南向前行 土地開發與環境塑造」，分享市府在土地開發利用的同時，也能塑造友善居住環境，共同營造府城希望家園。將在7月10日（星期六）上午9時至12時採線上直播課程，報名網址：https://goo.gl/oQ88z4

勞工局長王鑫基表示，陳淑美畢業於國立政治大學地政學研究所，取得博士學位，在地政局任內獲得內政部第23屆學術研究類地政貢獻獎及行政院國科會獎勵特殊優秀研究人才等優異獎項肯定。任公職前，是崑山科技大學商管學院長，也曾是世界華人不動產學會常務理事（2017年主席），也擔任考試院高普考地政類科、專技人員、不動產估價師、不動產經紀人、地政士等國家考試命題及閱卷委員，學歷與經歷相當豐富，可以從擔任產業界、學術界、行政首長等不同角色經驗分享給大家，精彩內容，不要錯過。

陳淑美表示將分享中國城為臺南有名地標，現為河樂廣場，透過區段徵收開發，保留部份中國城遺構，成為臺南最具規模的親水公園。長勝營區透過都市計畫變更,再活化改造、保留老樹景觀特色，成為最美綠色隧道，具備完善的公共設施,成為臺南人遊憩最佳所在地。

上任後也積極辦理德高區、安平水景公園區、永康區大橋區及台南科工區段徵收案，並順利完成南區水交社、安南區九份子市地重劃案，同時辦理農村社區土地重劃，實施地籍整理及重劃工程建設，綠美化農村社區，活化農村生命力，使臺南古都結合農業、文化與科技，成為全國獨一無二的城市，以期快速帶動臺南在地繁榮，達到均衡城鄉發展，找回往日府城榮光。

「各位可以發揮想像，假如你是地政局長，如何塑造心目中的『府城之美？』，王鑫基也預告8月份線上課程時間為8月14日（周六）上午9點至12點，邀請前市府秘書長，現為中信金融管理學院講座教授陳美伶主講《地方治理典範-我的台南經驗分享》，歡迎把握機會踴躍線上報名。