有需求就服務 嘉義縣為偏遠地區民眾在宅接種疫苗

嘉義縣為偏遠地區民眾提供在宅接種新冠肺炎疫苗服務。衛生局長趙紋華今天表示，醫護人員不辭辛苦、上山下海，已為67名長者在宅施打疫苗，有需求就服務，提高接種率。

嘉義縣長翁章梁指出，嘉義縣幅員廣大，從縣府到阿里山各部落，開車至少1個半小時，比搭高鐵到台北市還久，因此要求衛生局為偏遠地區行動不便民眾提供當地村落定點接種或在宅接種新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗服務。

趙紋華表示，只要民眾提出需求，就會前往偏遠地區設接種站或到宅接種，提高接種率；醫護人員不辭辛苦、上山下海，6月至今已為67名長者到宅施打疫苗，所到的地點涵蓋嘉義縣14個鄉鎮，包括海拔2000公尺高的阿里山鄉及曾文水庫所在的大埔鄉。

並不是每次出動，就能順利完成接種，趙紋華說，有19名接種對象看到醫護人員後，卻拒絕注射疫苗，一群人千里迢迢到了偏遠地區，有時卻是空跑一趟，相當辛苦。

趙紋華表示，6月15日起連辦理52場疫苗擴大接種站，除動員縣內各衛生所人員、校護，衛福部朴子醫院、嘉義長庚醫院、台中榮總嘉義及灣橋分院、大林慈濟醫院、醫師公會都鼎力相助，縣府也派出8個局處人員協助現場導引等作業，讓擴大接種站每日接種服務量可達1萬人次以上。

趙紋華說，目前全國平均接種率是11.45%，嘉義縣昨天接種率是11.96%，今天會超過12%，約6萬名縣民已接種疫苗。