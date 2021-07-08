韓國瑜公益快遞跑遍南投、雲嘉 送貨行動馬不停蹄

前高雄市長韓國瑜卸下公職後定居雲林，他近期公益行腳接連走訪雲林、嘉義、南投等地，拜訪育幼院、長照中心、老人安養中心，送上營養補給品、食品、衛生用品等，韓親自開車送貨，讓受助者相當驚喜，韓國瑜說，防疫期間一切簡單，希望這微小的心意，能讓受助者生活得到改善，為艱困的台灣現況注入些許正能量。

韓國瑜一舉一動依舊被關注，他近期相當忙碌，花不少心思在公益計畫，6月間曾募集100部筆電送到偏鄉育幼院，因老東家台北農產運銷公司爆發集體染疫，他出手採購一些農產品送到雲林等地育幼院，還準備對方需要的電鍋等。近期又送蔬果、民生用品到嘉義縣市，昨天則是冒雨從雲林開車到南投，接連拜訪育幼院、長照中心、老人安養中心等，送上維他命、鈣片、茶葉、米、紙尿布、襪子等。

韓親自開車，身旁只有一、兩名幕僚陪同，展現親民作風，公益行程一站接一站，韓說「不覺得累，很有意義！」妻子李佳芬也相當支持。韓將公益行腳動態分享在臉書，也與支持者留言互動，凸顯平易近人形象，也保持熱度、人氣與聲量。

「出發點很單純，就是希望在機構的孩子、長輩能過得更舒適！」韓國瑜說，他請幕僚協助聯繫各地育幼院、長照中心、老人安養中心等，確認對方需求，目前先以中南部為主，若行有餘力會慢慢擴大，把關懷送給需要的人。