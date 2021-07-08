台南水情好轉 76座大型公園水龍頭恢復供水

台南水情好轉，水情燈號已轉為正常的藍燈，台南市政府今天宣布，全市76座大型公園暫時關閉的水龍頭將陸續恢復供水。

台南市政府工務局今天指出，因應旱象，台南市轄76座大型公園4月22日起暫時關閉公廁以外的水龍頭。所幸5月底起數波鋒面降雨，台南水情轉為正常的藍燈，工務局決定恢復公園供水。

5月底起鋒面降雨，台南主要水庫水位全面回升，水利署南區水資源局最新水情資料顯示，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量2億9780萬公噸，蓄水率58.44%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量6087萬公噸，蓄水率77.46%。

供應台南工業及民生用水的南化水庫，有效蓄水量8944萬公噸，蓄水率98.31%。一度乾涸逾200天的白河水庫，有效蓄水量996萬公噸，蓄水率84.91%。