快訊

BMI≧30優先打疫苗？ 指揮中心：需「肥胖症」證明　

誰殺死海地總統？ 刺殺摩伊士的「外籍傭兵團」遭圍殲生俘

台南水情好轉 76座大型公園水龍頭恢復供水

中央社 / 台南8日電

台南水情好轉，水情燈號已轉為正常的藍燈，台南市政府今天宣布，全市76座大型公園暫時關閉的水龍頭將陸續恢復供水。

台南市政府工務局今天指出，因應旱象，台南市轄76座大型公園4月22日起暫時關閉公廁以外的水龍頭。所幸5月底起數波鋒面降雨，台南水情轉為正常的藍燈，工務局決定恢復公園供水。

5月底起鋒面降雨，台南主要水庫水位全面回升，水利署南區水資源局最新水情資料顯示，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量2億9780萬公噸，蓄水率58.44%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量6087萬公噸，蓄水率77.46%。

供應台南工業及民生用水的南化水庫，有效蓄水量8944萬公噸，蓄水率98.31%。一度乾涸逾200天的白河水庫，有效蓄水量996萬公噸，蓄水率84.91%。

南化水庫 曾文 白河

延伸閱讀

曾文水庫蓄水「回春」 第3艘抽泥船今年可望加入拚清淤

廣州一管委會員工陳屍蓄水池 住戶抗議喝數日「屍水」

石門水庫蓄水量突破7成 鄭文燦嗨翻：桃園人辦到了

停水1天但48小時後仍沒水 山海觀3千住戶沒水洗澡惹怨

相關新聞

捕鼠高手猛禽黑翅鳶夫婦築巢捕鼠餵鶵鳥 嘉義鳥友驚豔

全台三級防疫警戒，民眾減少群聚外出，動植物生態不受人為干擾，動植物活躍，夏季午後雷陣雨雨，天氣晴朗，空氣清新，嘉義生態觀...

防疫三級未解封 立榮嘉義飛金門澎湖未復航票價先調漲

新冠肺炎本土疫情延燒，三級防疫延長到12日，衝擊大眾運輸業，嘉義航空站唯一的立榮航空公司嘉義飛金門、澎湖航班，停飛到12...

行動不便居家醫療患者 奇美醫到宅施打疫苗

體貼行動不便居家醫療患者，永康奇美醫學中心推出到宅施打疫苗，讓符合施打資格患者，分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降...

韓國瑜公益快遞跑遍南投、雲嘉 送貨行動馬不停蹄

前高雄市長韓國瑜卸下公職後定居雲林，他近期公益行腳接連走訪雲林、嘉義、南投等地，拜訪育幼院、長照中心、老人安養中心，送上...

嘉義科園區優先選址原交大嘉義分校 南科局公告徵求意見

行政院長蘇貞昌去年底宣布嘉義科學園區設置，選址地點引起外界關注，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太...

共同抗疫 台南永康國際青年商會捐護目鏡給防疫人員

疫情趨緩，全民渴望解封之際，台南市永康國際青年商會募集1000支護目鏡給防疫人員 ，今天上午10點在中西區衛生所舉行損贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。