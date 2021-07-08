嘉義科園區優先選址原交大嘉義分校 南科局公告徵求意見

行政院長蘇貞昌去年底宣布嘉義科學園區設置，選址地點引起外界關注，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。

縣府經發處長江振瑋上午答覆議員戴光宗，質詢科園區設置進度表示，南部科園區嘉義園區在縣府官網公告，徵求意見，縣府與南科管理局定期開會，8月進行非都市土地評估，9月環評，年底選址定案報行政院核定，明年初設科園區辦公室、招商，112年土地招租建廠。

南科管理局公告優先選址台糖太保農場370公頃，這處是原交大嘉義分校預定地，由蘇貞昌視察報告4塊台糖地評估，經以交通條件、環境條件、開發潛力、開發執行等條件，檢視縣府政策及發展需求，考量高鐵加乘連結科學園區效益，初步以縣府所在地附近太保農場為優先評估規畫區位，後續將依新設科園區政策評估說明書 (政策環評)、「科園區新設園區遴選作業須知」及「科園區設置管理條例」辦理。

未來園區將以全球視野、在地創新，作為產業數位轉型及研發創新的樞紐，規畫百公頃以下園區，朝「精緻多元，優生活，低耗能」建構，協助在地產業軟硬加值及跨界跨業結合，鑲嵌入全球產業價值鏈。