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嘉義科園區優先選址原交大嘉義分校 南科局公告徵求意見

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義科學園區選址地點，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。記者魯永明／翻攝
嘉義科學園區選址地點，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。記者魯永明／翻攝

行政院長蘇貞昌去年底宣布嘉義科學園區設置，選址地點引起外界關注，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。

縣府經發處長江振瑋上午答覆議員戴光宗，質詢科園區設置進度表示，南部科園區嘉義園區在縣府官網公告，徵求意見，縣府與南科管理局定期開會，8月進行非都市土地評估，9月環評，年底選址定案報行政院核定，明年初設科園區辦公室、招商，112年土地招租建廠。

南科管理局公告優先選址台糖太保農場370公頃，這處是原交大嘉義分校預定地，由蘇貞昌視察報告4塊台糖地評估，經以交通條件、環境條件、開發潛力、開發執行等條件，檢視縣府政策及發展需求，考量高鐵加乘連結科學園區效益，初步以縣府所在地附近太保農場為優先評估規畫區位，後續將依新設科園區政策評估說明書 (政策環評)、「科園區新設園區遴選作業須知」及「科園區設置管理條例」辦理。

未來園區將以全球視野、在地創新，作為產業數位轉型及研發創新的樞紐，規畫百公頃以下園區，朝「精緻多元，優生活，低耗能」建構，協助在地產業軟硬加值及跨界跨業結合，鑲嵌入全球產業價值鏈。

嘉義科園區將連結在地及布局未來科技產業，經盤點嘉義周邊產業資源，如機械設備、醫療保健、化學材料、電子零組件、農業生技等產業，嘉義園區規畫軟硬整合發展精準健康、智慧載具、智慧農業等相關產業為發展主軸。後續將依未來產業發展的需求，以軟硬整合的前瞻佈局，落實創新科技及研發在地化之目標。嘉義園區問卷網址 https://www.surveycake.com/s/evXnm。

嘉義科學園區選址地點，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。記者魯永明／攝影
嘉義科學園區選址地點，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。記者魯永明／攝影
嘉義科學園區選址地點，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。記者魯永明／攝影
嘉義科學園區選址地點，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。記者魯永明／攝影
嘉義科學園區選址地點，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。記者魯永明／攝影
嘉義科學園區選址地點，南科管理局與嘉義縣政府開會討論會勘，在縣府官網公告，以太保市縣府所在地附近台糖太保農場（原交大預定地），為優先評估規畫區位，徵求民眾意見。記者魯永明／攝影

嘉義 南科 行政院

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