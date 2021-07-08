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共同抗疫 台南永康國際青年商會捐護目鏡給防疫人員
疫情趨緩，全民渴望解封之際，台南市永康國際青年商會募集1000支護目鏡給防疫人員 ，今天上午10點在中西區衛生所舉行損贈儀式，由中西區長蕭泰安、中西區衛生所護理長林梓銘等人代表接受。
立委王定宇服務處副主任、永康青商會前會長林建南説，相較於口罩與消毒液，護目鏡較不易取得，先前，他已陸續捐出2000支護目鏡到中西區、北區公有市場及各里辦公室。
林建南今天上午與永康國際青年商會長侯廷憲，聯手捐出全體會友集資的1000支護目鏡給中西區衛生所及相關單位，為身處防疫最前缐的人員增添抗疫利器。
林建南説，解封前的最後一哩路尤為重要，如果市民有需要，他會盡一己之力，持續籌措各項防疫物資，給市民朋友們共同建構更為堅實的抗疫防線。
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