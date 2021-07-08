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台南疫苗LINE登記開打 增新營體育場1000名額

中央社 / 台南8日電

「台南打疫苗」LINE官方帳號線上登記預約今天在東區復興國中開打，台南市政府宣布，將再增設新營體育場大型接種站，溪北6區市民可利用LINE登記預約，10日接種，名額1000人。

台南市政府今天宣布，10日將在新營體育場開設新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗大型接種站，民眾可透過公所專線和「台南打疫苗」Line系統登記預約，登記對象是設籍台南市新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、東山區、白河區等溪北六個行政區65歲以上市民和55歲以上原住民，名額1000人。

台南市研究發展考核委員會主委戴偉峻表示，「台南打疫苗」LINE線上登記2日公開測試後，好友數已達3萬6534人。

台南市政府開發「台南打疫苗」LINE登記制，原僅受理設籍在台南市東區、中西區、北區、南區、安南區、安平區、歸仁區及仁德區等8個行政區市民預約接種，名額是9000人，今天起至10日在東區復興國中施打，每天3000人；如今再增設新營體育場大型接種站，可預約人數共增至1萬人。

台南市長黃偉哲今天視察東區復興國中的接種現況，他表示，「台南打疫苗」Line系統不用花錢，不會掛點，市府更和科技部國家高速網路與計算中心合作，網路也是暢通的，不用擔心卡卡的。

另外，台南市幼兒園、課後照顧中心人員今天也在東區復興國中開打，9日在新營體育場，10日在善化慈濟聯絡處，11日和12日在東區復興國中接種。

疫苗 東區 體育

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